Adalet Bakanı Gül: 2023'te cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2023 ve sonraki yıllarda Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Daha adil bir dünyayı 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AKP İnsan Hakları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya' temalı programda konuşan Adalet Bakanı Gül, AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 'Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' diyebilmesinin teminatının teşkilat olduğunu belirtti.

"Nerede bir mazlum varsa, o mazlumun elini tutan Türkiye'dir"

3 Kasım 2002'den beri Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme anlamında çok önemli reformlar yapıldığını kaydeden Gül, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak OHAL uygulamasını kaldırdıklarını söyledi.



Dünyada uluslararası hukukun temel anlayışının kendilerine kitaplarda öğretilen ilkeler olmadığını ifade eden Gül, "Bugün dünyada Suriye'de yaşanan zulümlere mazlumların elinden tutan, Irak'ta, İslam coğrafyasında, batı coğrafyasında, Afrika'da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyayı haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir.



Bu gücü sağlayan teşkilatlarımızdır, sizlersiniz, milletimizin aziz ve o mukaddes gücü ve desteğidir. Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023'e ve sonraki yıllarda ülkemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.



Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.