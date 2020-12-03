"Adalet Bakanı görev gibi geldi, dinledi; keşke öneriler pakete konulsa"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek, komisyon üyelerinin önerilerini dinledi.

T24'e konuşan Komisyon üyesi CHP'li Ali Haydar Hakverdi, "Adalet Bakanı görev gibi geldi. Keşke önerilerimizi dikkate alsalar da somut reform paketine koysalar, pratikte görülecek her şey ama ben o algıyı alamadım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “ekonomide, hukukta, demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz" sözlerinin ardından temel haklar konusunda reformlar yapılacak mı sorusu gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ekonomi çevreleriyle görüşmesi reformların ekonomi alanıyla sınırlı kalacağı yorumlarına neden oldu.

Adalet Bakanı Gül'ün TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleriyle görüşmesi temel haklar ve simgeleşmiş kimi davalar konusunda adımlar atılıp atılmayacağı beklentisi de oluşturdu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu



Toplantıya katılan ve komisyon üyesi Ahmet Şık da "Bu toplantıyı önemsemiştim, görüşlerimizin dinlenmesi önemliydi. Peşin hükümlü davranmak istemem ama kimse beklentiye girmesin. Yargının sorularını biliyoruz aslında. Sembolleşmiş bazı davalar var. 'Reform' derken insanlarda beklenti yaratanın ne olduğunu biliyoruz. Ahmet Altan, Kavala, Demirtaş, KCK, bazı FETÖ davaları... Uzun tutukluluk sorunu, iddianamelerin bizzat suç olduğu bir ortamda beklentilerin ne olduğu açık aslında" diye konuştu.

Ahmet Şık, toplantıda "işkenceye sıfır tolerans" derken İçişleri Bakanı Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele bağlamında söylediği "Bacaklarını kırın suçu benim üstüme atın" sözlerini de hatırlattığını söyledi.

CHP'li Ali Haydar Hakverdi de toplantıda cezaevlerinin durumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Yargıtay'a son atamaları, Yargıtay'a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın göreve başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığını açıklamasının da gündeme geldiğini söyledi.

Ahmet Şık da "Adalet Bakanı'nın değişiklik yapmak istediğini, hukuka dönüş ihtiyacının olduğunu düşündüğünü ama devlet içindeki zihni iktidar çatışmasının buna izin verip vermeyeceğinin görüleceğini" söyledi.



Şık, "İrfan Fidan'ın AYM üyeliği ile ilgili diğer adaylara baskı yapıldığı yönünde duyumlar alıyoruz. İhlallerde imzası olan bir savcıyı, ihlalleri soruşturmakla görevli Yargıtay'a görevlendiriyorsunuz. Bu kuşkulanmamız gereken bir durum" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e CHP'li Hakverdi'den 9 Öneri Bağımsız yargının tesis edilebilmesi için somut adımların atılması öncelikli talebimizdir. Yürütme ve yasamanın baskısını doğuran bütün uygulama ve yasal düzenlemelere son verilmelidir. Bu kapsamda öncelikli olarak Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli, Bakan ve Bakan yardımcısı kuruldan çıkarılarak bağımsız bir HSK’nın tesis edilmesi için Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hakim Savcı meslek kuralları yeniden düzenlenerek özlük hakları ve meslek güvenceleri verilmeli. Hakim ve savcıların ayrı kurulları olmalıdır. Savcı hakim kürsüsünden indirilmelidir. Her türlü baskının önüne geçilmelidir. Mesleğe alımlarda şeffaflık ve denetlemenin önü açılmalı, kayırmacılığa yönelik cezalar getirilmelidir. Özellikle hak ihlallerinde yargıca rücu ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Devlet kaynaklarının harcanmasında her aşamada denetimi sağlayacak mekanizmaların yeniden tesis edilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Denetim dışı hiçbir kişi ve kurum bırakılmamalıdır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı vatandaşlar lehine ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Usul ve yöntemleri ve sonuçlarına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır. KHK ile mağdur edilenlerin hakkaniyetli ve bağımsız bir yargı tarafından yeniden gözden geçirilmesinin ayrıntılı bir yasal düzenleme ile önü açılmalıdır. CMK 104 ve ilişkili olduğu maddelerde cumhuriyet savcılığının salıvermeye itirazları kaldırılmalıdır. Kadın cinayeti tanımlanmalı ve kanunlarda yaptırımlarda ağırlaştırıcı hükümler konulmalıdır. Hayvan hakları konusunda ayrıntılı yasal düzenlemeler, önleyici tedbirler ve cezai müeyyideler tesis edilmelidir. Cezaevlerinde ayrıntılı raporumuzda belirttiğimiz üzere uygulama birliğinin sağlanmasından başlayarak ayrıntılı infaz kanunu ve yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Güvenlik tedbirlerinde insan haklarını önceleyen düzenlemeler yapılmalıdır.

Bakan Gül de komisyon toplantısıyla ilgili özellikle cezaevleri ile ilgili ikaz ve tavsiyelerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "İşkenceye sıfır tolerans, insan haklarını daha da güçlendiren tüm adımlar atıldı. İnsanın düşüncesi, fikri, etnik aidiyeti, kökeni ne olursa olsun, neye inanırsa inansın, insan onuru her şeyin üzerindedir ve idare insanın onurunu yüceltme, korumayla mükelleftir. Bizler de eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi