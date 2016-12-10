Adalet Bakanı: FETÖ'cü hâkimlerin geçmiş kararlarıyla ilgili bir düzenleme, hukuk kaosuna yol açar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, meslekten ihraç edilen veya açığa alınan hakimlerin görev yaparken verdiği kararlarla ilgili, "Eğer bu davalarla ilgili bir yasal düzenleme yapılırsa, bu, Türkiye'de büyük bir hukuk kaosuna yol açar, milletin adalete güvenini de zedeler" dedi.

Adalet Bakanlığının bütçesi üzerinde TBMM'de yapılan görüşmelerde CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu yerinden söz aldı. Bektaşoğlu, Bakan Bekir Bozdağ'a, “Adli yargıda yürütülen soruşturmalarda tutuklanan, gözaltına alınan ve soruşturma geçiren, meslekten çıkarılan Hâkim, savcı, avukatlar üçgeninde kurulan bir örgütlenmeyle bazı davalarda adil davranılmadığı, suçluların aklandığı, suçsuzların cezalandırıldığına yönelik şikayetler size ulaşmakta mıdır?” sorusunu yönetti.

"İç hukukumuzda yeterli yasal düzenleme var"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise verdiği cevapta, şu ana kadar 3 bin 820 hakim ve savcı hakkında adli işlem yapıldığını ve 2 bin 430 kişinin tutuklu durumda bulunduğunu söyledi.

“Hem Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, HSYK, ilk derece mahkemeleri ve istinaf dahil adli idari yargının tamamında böyle bir durum söz konusu” diyen Bakan Bozdağ, “Tabii, örgüt üyesi oldukları nedeniyle meslekten uzaklaştıranların verdikleri kararlarla ilgili kamuoyunda talepler var, beklentiler var, eleştiriler var. Bizim, şu anda, esasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu’muzda yargılamanın yenilenmesine ilişkin düzenlemeler var. İç hukukumuzda da bireysel başvuru yoluyla da yargılama yenilenebiliyor. AİHM’e gittiğinde de aynı imkân var yani yargılamanın yenilenmesine ilişkin şu anda mekanizmalar var. Vatandaşlarımız bu mekanizmaları kullanabilir.

CMK'nın 311’inci maddenin (1)’inci fıkrasının (c) bendinde diyor ki: “Hükme katılmış olan hakimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise” bu imkanı veriyor. Bunu kim değerlendirecek? Mahkeme değerlendirecek. Öte yandan, yine (e) bendinde: “Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya hafif cezayı almasını gerektiren durum ortaya çıkıyorsa…” Daha başka burada şartlar da var. Esasında, burada böyle bir ihtimal varsa Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da, Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda da buna imkân veren düzenleme var, bunun için ayrıca bir yasal düzenlemeye gerek yok ” ifadelerine yer verdi.

“Savcılıklara ylda 7 milyon şikayet geliyor”

Yasal düzenleme yapıldığında da büyük bir hukuk kaosu ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Bakan Bozdağ, şunlara yer verdi;

“Yani şu anda bütün davaların hepsinin üzerine şaibe varmış gibi değerlendirmek de fevkalade yanlış olur. Türkiye’de yılda yaklaşık 7 milyon civarında savcılıklara gelen şikâyet var, fazlası var eksiği yok. Bunların yaklaşık 3 milyon civarındaki kısmı davaya veya işleme dönüyor. Geriye dönük buna bir baktığınızda on yıl mı gideceğiz, beş yıl mı gideceğiz, bunun tayini de zor. Bir de bugün yeni şikâyetler var, yeni olaylar var, mevcut, elde bu kadar davalar var. Eğer bir yasal düzenleme yapılırsa, bu, Türkiye’de büyük bir hukuk kaosuna yol açar, milletin adalete güvenini de zedeler. Şu anda bizim sistemimizde esasında bu konudaki sorunları çözecek düzenlemeler var, yeteri kadar hüküm var, bu nedenle bunlar işletilebilir.”