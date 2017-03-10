Adalet Bakanı: FETÖ, ABD'deki seçimlere müdahale edecek kadar para harcayabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "ABD yetkili makamları, bu örgütün ( FETÖ) para hareketlerini, vergi, sigorta işlerini, finans hareketlerini incelediğinde bizim anlattıklarımızın çok çok üstünde bir kara para aklama operasyonuyla karşı karşıya olduğunu, Amerika'dan vergi kaçıran, Amerika aleyhinde olan bir yapıyla karşı karşıya olduğunu fark edecektir." dedi.

Bozdağ, Bakanlık'ta yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, bir soru üzerine, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun kamudan uzaklaştırılanlara, kapatılan yerlere ilişkin itiraz ve şikâyetleri inceleyeceğini bildiren Bozdağ, bağımsız komisyonun aldığı kararların icra niteliği olacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, hukuk devleti Türkiye'nin yaptığı işlemlerin tamamının şeffaf, demokratik hukuk devleti kurallarına uygun olduğunu iddia etti.

Fetullah Gülen'e ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, “15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısının, yöneticisinin ve uygulayıcısının Gülen olduğunu ispat eden yeterli delili ABD Adalet Bakanlığına gönderdiklerini” söyledi.

"Türkiye'yi, Türk halkını rahatsız etmektedir"

ABD'nin eski Adalet Bakanı Loretta Lynch ile Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmeyi anımsatan Bozdağ, Türkiye'nin taleplerinin ABD yargı makamlarına gönderilmediğini kaydetti.

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün vatandaşlar, siyasi görüşleri ne olursa olsun, sokağa çıkın, sorun, 'Bu darbeyi kim yaptırdı' diye sorun, tereddütsüz herkes 'Fetullah Gülen yaptı, yaptırdı' diyecektir. Tıpkı 11 Eylül'le ilgili Amerikan halkına sorduğunuzda, '11 Eylül'ü kim yaptı' sorusuna 'Usame Bin Ladin' cevabını herkesin vermesi gibi. Çok net ifade etmek isterim ki ABD halkı ve ABD devleti için Usame Bin Ladin ne anlama geliyorsa, Türk halkı, Türkiye devleti için Fetullah Gülen aynı anlamı taşımaktadır. Burada iade sürecinin uzaması ve Fetullah Gülen'in ABD'de herhangi bir kısıta tabi tutulmadan terör faaliyetlerini devam ettirmesi Türkiye'yi ve Türk halkını son derece rahatsız etmektedir."

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin, ABD Adalet Bakanlığının Gülen'e ilişkin dosyaları mahkemeye göndermesini talep ettiğini dile getirdi.

ABD'nin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions'a tebrik mektubu gönderdiğini ve mektup içerisinde Gülen'in iadesiyle ilgili de bir notun yer aldığını ifade eden Bozdağ, Sessions ile telefonda görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.

Seçim kampanyası döneminde Donald Trump'ın ekibinde olan bazı kişilerin Gülen'le ilgili açıklamaları olduğuna işaret eden Bozdağ, Trump'ın göreve başlamasının olumlu beklentiyi artırdığını vurguladı.

Bir başka soru üzerine de Bozdağ, “darbe girişiminin FETÖ üyesi askerler tarafından örgütün elebaşı Gülen'in talimatıyla yapıldığını” savundu.

Darbe girişimi sırasında Türkiye'de yaşananları anlatan Bozdağ, “örgüt üyelerinin, örgütün talimatını yerine getirmeyi kendilerini cennete götürecek bir ibadet olarak gördüğünü” belirtti. “FETÖ'nün ABD'de çok sayıda okulunun, medya gücünün bulunduğunu” ifade eden Bozdağ, “örgütün ABD'deki seçimlere müdahale edecek kadar para harcayabileceği” iddiasında bulundu.

"15 yıl sonra daha ağır tedbirler almak zorunda kalabilir"

“Türkiye'nin aleyhine netice alabilmek için de örgütün para harcadığını” ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD yetkili makamları, bu örgütün para hareketlerini, vergi, sigorta işlerini, finans hareketlerini incelediğinde bizim anlattıklarımızın çok çok üstünde bir kara para aklama operasyonuyla karşı karşıya olduğunu, Amerika'dan vergi kaçıran, Amerika aleyhinde olan bir yapıyla karşı karşıya olduğunu fark edecektir. Kısa bir incelemeleri bunu görmeleri için yetecektir diye düşünüyorum. Eğer ABD yetkilileri, dost Türkiye'nin uyarılarını dikkate alıp bu örgüte karşı gerekli tedbirleri almazsa, bunu unutmayın, 15 sene sonra ABD, Türkiye'nin bugün aldığı tedbirlerden daha ağırını almak zorunda kalacaktır. Bir tarafa yazın bunu."

“Bir soru üzerine Bozdağ, Türkiye'de salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve hüküm giyen kimsenin bulunmadığını”öne sürdü.

Adalet Bakanı Bozdağ, mesleği gazetecilik olan bazı kişilerin, "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "terör örgütü üyesi olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" gibi suçlardan tutuklandığını ya da hüküm giydiğini bildirdi.

Avrupa'da, ABD'de Türkiye aleyhine propagandalar yapıldığına işaret eden Bozdağ, Türkiye'nin güvenilir, doğru kaynaklardan, somut, objektif veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bozdağ, "Aleyhimize çok ciddi dezenformasyonlar, algı operasyonları var. Şu anda gerçeklerin yerine ikame edilmiş algılarla karşı karşıyayız. Her iddia Türkiye'ye sorulduğunda, biz bunları inceleyip, muhataplarımızla paylaştığımızda onların kanaatleri değişiyor." değerlendirmesini yaptı.