Adalet Bakanı: Faysal Sarıyıldız teröristlere yardım ve yataklık yapıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Bozdağ Cizre'de bir evin bodrum katında bulunduğu belirtilen yaralıların alınması için her yolun denendiğini ancak PKK'nın ambulanslara ateş açtığını, HDP'li milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da PKK'ya yardım ve yataklık yaptığını söyledi.

Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

Devletin ambulans göndermediğine ilişkin beyanlar oluyor. HDP'li vekillerin bu yönde iddiaları var. Bütün iddialar üzerine buradaki yaralılara ulaşmak için her yol deneniyor. Varlığı kabul ediliyor, ambulans güvenli noktada bekletiliyor. Silahla karşılık veriliyor. Benim elimde tutanaklar var. Hastalarla ilgili bir takım telefon numaralar veriliyor. 3 telefon numarası aranıyor. 2'sine ulaşılamıyor. Birine ulaşılıyor. Bu kişi diyor ki, 'yerleşim yerini Faysal Sarıyıldız'a sorun'... Bir başka telefonda da İdris Baluken'le irtibata geçilmesi ifade ediliyor. Bu 'yaralılar var' diyenlerin bu yaralıları getirmesi lazım. Tuzaklama mayınlama var, ambulanslar giremiyor. Kurtarmak için gelen ambulansa ateş ediliyor. Ondan sonra da devlete 'katil devlet' deniyor. Burada katil kimdir, bunu herkesin iyi görmesi lazım. HDP'li vekil Faysal Sarıyıldız, resmen teröristlere yardım ve yataklık yapıyor.

"Kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor"

Terörle mücadele sadece güvenlik boyutuyla ele alınırsa yanlış olur. Terörü bitirmede tek başına yeterli değildir. Güvenlik penceresinden atılan adımlar bu meseleyi tek başına çözmedi. O yüzden hükümetimiz bu konuda diğer tedbirlerin de alınması konusunda kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor. Eğitim, sosyal yardımlar, turizm, istihdam konusunda o bölgeyi ilgilendiren çalışmalar yapılıyor. Bu adımlarda her bakanlığa düşecek görevler var.