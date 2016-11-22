Adalet Bakanı: Evlilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme, tasarı metninden çıkarılacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifini komisyona geri çektiklerini açıklamasının ardından Adalet Bakanı Bozdağ'dan da bir açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, "Komisyonda evlilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme tasarı metninden çıkarılacaktır. Tasarının kalan kısmı yasalaşacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanıması bakımından bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyonda herkesin görüşleri dikkate alınarak değerlendirilip, bu konu çözüme ulaştırılacaktır" demişti. "Tecavüzcüye af yok; bu kanayan bir yaradır, görmek lazım" görüşünü savunan Yıldırım, "Toplumda bu konuda kafa karıştırmayı başardılar. Muhalefetten bir öneri gelirse bunu dikkate alacağız" diye konuşmuştu.

Prof. Önok 5 maddede cevapladı: AKP'nin "Önergede düzenlenen husus 'tecavüz' değil" iddiası neden yanlış?

Bakan Bozdağ'ın tweetleri şöyle: