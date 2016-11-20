Prof. Önok 5 maddede cevapladı: AKP'nin "Önergede düzenlenen husus 'tecavüz' değil" iddiası neden yanlış?

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi, hukukçu Prof. Murat Önok, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine ilişkin olarak, başta Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın AKP'lilerin "Önergede düzenlenen husus 'tecavüz' değil" iddiasına 5 madde ile cevap verdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Önok, "Birçok AKP'li konuyu anlamamakta ve yanlış kanaate savunmakta direniyor. Önerge 15 yaşını doldurmayan çocukları istismarı kapsıyor" dedi. "Yaygın kanaatin üzerine tecavüz (cinsel ilişki, cebir, tehdit veya hile) değildir. Tecavüz 'hukuken geçerli bir rızanın yokluğunda' cinsel ilişkidir" diyen Önok, "15 yaşını doldurmayan çocuk da, kanun tarafından rıza vermeye ehil görülmemiştir. Çünkü zihinsel ve psikolojik gelişimi buna müsait değildir. Bu nedenle, önergedeki 'cinsel istismar'la tecavüz bal gibi birdir. Mağdurun geçerli bir rızası yoktur, olamaz da" ifadesini kullandı.

Prof. Önok, AKP'lilerin "tecavüz değil" iddiasını, şu 5 maddeyi sıralayarak cevapladı: