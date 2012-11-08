Adalet Bakanı Ergin'den CPJ'ye sitem

CPJ'nin cezaevindeki gazeteciler raporu ile Ankara'nın tepkisini çekmesinin ardından yazar Kati Morton Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin kendisi için büyükelçilikte verdiği resepsiyonda konuşan Morton, rapor hakkında adalet bakanı Sadullah Ergin ile görüştüğünü söyledi.

Morton, rapor hakkındaki eleştirisinin metodoloji konusunda olduğunu söylediği Ergin'in, kendilerine, 'Neden yazmadan önce gelmediniz?' diye sorduğunu söyledi.

Türk hükümetinin rapordan memnun kalmasını beklemediklerini belirten Morton, hapishanede tek bir gazetecinin bile bulunmasını istemediklerini söyledi.

Resepsiyona tutuklu olarak yargılandıkları Oda Tv davasından bir süre önce tahliye edilen Barış Terkoğlu ve Nedim Şener de katıldı. Kati Morton, Ankara'da yaptığı görüşmelerle ilgili olarak bugün İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, Türkiye’de basın özgürlüğünün kriz seviyesine ulaştığını, hapisteki 76 gazeteciden 61'inin doğrudan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaya çarptırıldığı iddia etmişti