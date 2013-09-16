Adalet Bakanı Ergin: Rapor bekleyen 14 kişi cezaevinde öldü

Cezaevlerinde bulunan ve durumu ağır olan hasta hükümlü ve tutukluların, son nefeslerini ailelerinin yanında vermesi amacıyla yapılan yasal düzenleme amacına ulaşmadı. Yapılan düzenlemeye rağmen, ağır hastalık hali nedeniyle tahliye başvurusunda bulunan tutuklu ve hükümlerden sadece yüzde 9.5’inin talebine olumlu yanıt verildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adli Tıp Kurumunda rapor beklerken 14 kişinin de öldüğünü açıkladı.

Mesut Hasan Benli'nin radika.com.tr'de yer alan haberine göre, kamuoyunda anadilde savunma yasası olarak 6411 sayılı kanuna, “ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının” iyileşinceye kadar geri bırakılacağı hükmü eklendi. Ancak yasada yer verilen “toplum güvenliği bakımında tehlike” kriteri, cezaevlerinde bulunan hasta mahkumların tahliye taleplerinin reddedilmesine yol açtı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de bu yasa hükmünün uygulama geçmesiyle birlikte “kaç hasta tutuklu ve hükümlülüğü bulunduğunu”, “kaçının bu yasadan yararlanılarak tahliye edildiğini” Adalet Bakanlığı ’na sordu.

Sadece 43 kişi yararlandı

Bakanlık’tan gelen yanıt, “sağlık gerekçesiyle kendi başlarına cezaevlerinde kalamayacak durumda” olan tutuklu ve hükümlülerin tahliye taleplerinin büyük bölümünün reddedildiğini ortaya koydu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin soru önergesine verdiği yanıtta, 21 Mayıs 2013 itibariyle 460 tutuklu ve hükümlünün tahliye talebiyle başvuru yaptığını bildirdi. Yanıta göre, sadece 43 kişinin cezasının infazı geri bırakıldı. 417 kişinin talebi de reddedildi.

14 kişi rapor beklerken öldü

Bakan Ergin verdiği yanıtta, 113 kişinin hakkında Adli Tıp Kurumu raporu beklendiğini belirtirken, 216 kişi hakkında ise “tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca yerine getirilen işlemlerin devam ettiği”ni belirtti. Bakan Ergin, Adli Tıp Kurumundan rapor beklenirken 14 kişinin “eceliyle vefat ettiğini” de kaydederek, şunları kaydetti: “7 kişinin tutuklu iken tahliye edildiği, 8 kişinin talebinin tam teşekküllü hastanelerin tıbbi değerlendirmeleri doğrultusunda reddedildiği ve 13 kişinin de denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle salıverilmiştir.”

Ergin: Bilgimiz yok

CHP’li Özel, “‘yaşamını tek başına sürdüremez’ raporu olduğu halde savcı tarafından ‘toplum için tehlikeli değildir’ kararı olmadığı için tahliye edilmeyen kaç mahkum var?” sorusuna da Bakan Ergin, şu ilginç yanıtı verdi: “Cumhuriyet Başsavcılıklarının olumsuz görüşüyle talebi reddedilen hükümlü ve tutuklulara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.”

154 kişinin durumu acil

İnsan Hakları Derneği verilerine göre ise rakamlar farklı. İHD Ankara Şube Başkanı Halil İbrahim Vargün, cezaevlerinde ağır hasta olan kişi sayılarının 154 olduğunu belirterek “Bizdeki rakamlara göre 526 tutuklu ve hükümlü hasta durumdadır. Yasa hasta tutuklu ve hükümlüler yönünde savcılara yetki vermesine rağmen, savcılar bu inisiyatiflerini kullanmıyorlar” dedi.