-ADALET BAKANI ERGİN, HATAY'DA HATAY (A.A) - 30.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Gülen'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Ergin, İpek Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Gülen'in oğlu Emrullah Gülen ile İrem Güler'in nikah törenine katıldı. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Ergin, evlilik cüzdanını geline vererek, 3 çocuk yapmalarını önerdi. Anayasa'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapan düzenlemeler yaptıklarını belirten Ergin, bu nedenle 12 Eylül Pazar günü yapılacak referandumda başta kadınlar olmak üzere herkesin ''evet'' oyu vermesini istedi. Nikahın diğer şahitliklerini, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Merkez İlçe Başkanı Kudret Özbakış yaptı. Törene, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve diğer davetliler katıldı.