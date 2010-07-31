T24 LogoT24 Logo
Politika

ADALET BAKANI ERGİN, HATAY'DA HATAY (A.A)

31 Temmuz 2010 01:35

-ADALET BAKANI ERGİN, HATAY'DA HATAY (A.A) - 30.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Gülen'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Ergin, İpek Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Gülen'in oğlu Emrullah Gülen ile İrem Güler'in nikah törenine katıldı. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Ergin, evlilik cüzdanını geline vererek, 3 çocuk yapmalarını önerdi. Anayasa'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapan düzenlemeler yaptıklarını belirten Ergin, bu nedenle 12 Eylül Pazar günü yapılacak referandumda başta kadınlar olmak üzere herkesin ''evet'' oyu vermesini istedi. Nikahın diğer şahitliklerini, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Merkez İlçe Başkanı Kudret Özbakış yaptı. Törene, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve diğer davetliler katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24