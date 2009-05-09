Adalet Bakanı Ergin: 'Hatay ciddi bir dönüşüm içerisinde'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapı hizmetlerine kadar potansiyeli çok olan Hatay'ın ciddi bir dönüşüm ve değişim içinde olduğunu söyledi.



Ergin, Antakya Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşları mutlu ve memnun etmenin herkesin ortak amacı olduğunu söyledi.



Hatay'ın yapılan hizmetlerle bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Ergin, şöyle dedi:



"Kentimizde bir zamanlar sayılı hastane vardı. Ancak şu anda yapılan yatırımlarla bu sayı arttı. Geldiğimiz noktada, potansiyeli çok olan kentimiz ciddi bir dönüşüm ve değişim içerisindedir. Edirne'den Antakya merkeze gelinceye kadar otoyol ve bölünmüş yollarımız var. Yine aynı şekilde Antakya'dan Avrupa'ya kadar bölünmüş yol ve otoyollarla gitme şansına sahibiz. Kentimizde hava ulaşımı da sağlanmış durumda. Şu an İstanbul başta olmak üzere Ankara ve KKTC'ye uçaklarımız var. İhalesi yapılan havaalanı terminal binamız da bir yıl gibi kısa bir sürede hizmete girecek."



Adalet Bakanı Ergin, Antakya-Samandağ yolunun bölünmüş yol olarak yapım ihalesinin gerçekleştiğini, Antakya-Reyhanlı ve Kırıkhan-Hassa yollarının da kısa süre sonra ihale edileceğini belirterek, amaçlarının vatandaşları mutlu etmek olduğunu kaydetti.



Hatay Valisi Nusret Miroğlu da kentte sağlık hizmetinin yapılmasının insana verilen değerin bir ölçüsü olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmetin verilmesi için sağlıkta kalite yarışının olmasını istiyoruz. Çünkü sağlık, insanların olmazsa olmazıdır" diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Bayram Kerkez ise kent genelinde 8 özel hastanenin ve toplam 407 yatak kapasitesinin bulunduğunu, amaçlarının herkese eşit şekilde sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Ergin, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, hastaneyi hizmete açtı.

