Adalet Bakanı Ergin: Cezaevlerinde 244 mahkûm sürekli hasta

Hülya Karabağlı/ANKARA



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Hasta tutuklular ve hükümlülerin” durumuna ilişkin soru önergesini yanıtladı. Buna göre, 19 Haziran 2013 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında 189’u hükümlü 55’i tutuklu olmak üzere sürekli hastalığı bulunan kişi sayısı toplam 244.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adli Tıp Kurumu’nun cezaevi koşullarında yaşamını tek başına idame ettiremeyen mahpusların, savcılıktan “Toplum için tehlikeli değildir” şeklinde onay beklediğini hatırlatarak “Kendi kendine yaşamını idame ettiremeyen birinin toplum için nasıl tehlikeli olabileceğini merak ediyorum” dedi.

Bakan Ergin ise vermiş olduğu yanıtta Adli Tıp Kurumu raporuna göre salıverilmesi gereken ancak savcılık tarafından tahliye talebi reddedilen 3 hükümlü ve tutuklu olduğunu belirtti.

'Mahpusların hayatı savcının keyfiyetine bırakılmış'

“Savcılık kararı şartına” ilişkin konuşan Ağbaba, “Bugüne kadar demokratik haklarını kullanmalarına rağmen toplumsal olaylarda kullanılan orantısız polis şiddeti sonucu 6 genç kardeşimiz öldü. Cezaevlerindeki hasta mahpusların hayatı da savcının keyfiyetine bırakılmış ve adeta mahpuslar ölüme terkedilmiş durumda. Ne yazık ki bugün ülkemizde ne içerde ne dışarda insan hayatının hiçbir değeri kalmadı. İnsan hayatını değersizleştiren, hiçe sayan uygulamaların hiçbir güvenlik anlayışı ile bağdaşması mümkün değildir” yorumunu yaptı.