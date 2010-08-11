-ADALET BAKANI ERGİN: "ATAMALARLA İLGİLİ KRİZ YOK" ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Adli ve İdari Yargı 2010 Yaz Kararnamesi çalışmalarında bir krizin yaşanmadığını ifade ederek, ''Atamalarla ilgili kriz yok, kriz haberlerini basın yapıyor'' dedi. Ergin ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti. Bakan Ergin, ziyaretin ardından YSK'dan ayrılırken, gazetecilerin HSYK'nın çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, ''Atamalarla ilgili kriz yok, kriz haberlerini basın yapıyor. İçerden dışarıya yansıyan herhangi bir şey yok'' diye konuştu. ''Unvanlı hakim ve başsavcıların atamalarına ilişkin kararnamenin görüşülüp görüşülmediği'' sorusu üzerine de Ergin, toplantıların devam ettiğini söyledi.