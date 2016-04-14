Adalet Bakanı Bozdağ: Aile içi şiddette kadınla erkeğin arasına devletin bu kadar girmesi ne kadar doğru?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddete ilişkin, “Aile içi şiddetin kadınla erkek arasındaki uyuşmazlıklarda devletin bu kadar polisiyle, askeriyle, hâkimiyle, psikoloğuyla, sosyal çalışmacısıyla, uzmanıyla bu kadar kadınla erkeğin arasına girmesi ne kadar doğru?” diye sordu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de katıldığı 'Türk Hukuk Sisteminde Aile, Çocuk, Kadın Çalıştayı Programı'nda konuştu. Devlet müdahalesinin kadına şiddete son verip vermediğini ve ‘yuva kurtarmaya’ katkı sağlayıp sağlamadığını sorgulayan Bozdağ, polisin araya girip işi tatlıya bağlaması gibi durumlara son verildiğini savundu.

Bozdağ, kadın örgütlerinin eleştirilerinin üzerinde durulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Evden uzaklaştırma cezası verdiğimiz kadın veya erkeğin kaçı daha sonra bir araya geldi, yuvasını bir arada tuttu? Kaçı şiddete son verdi? Bunların kaçı cinayetle sonuçlandı? Kaçı daha ağır suçlar işlenmekle sonuçlandı? Bizim bu uygulamanın sonuçlarını mutlaka görmemiz lazım.”

“Attığımız adımlar niyetimize uygun sonuçlar ortaya koyuyor mu, koymuyor mu? Bence bunu bütün tartışmalardan, eleştirilerden, baskılardan ari şekilde tartışmamız, masaya yatırmamız gerek”