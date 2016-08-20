Adalet Bakanı: Darbe talimatının Gülen tarafından verildiği güneş gibi ortada

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Milli İrade Fotoğraf Sergisi"nin açılışını yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz 2016 darbe girişiminin Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında olan, ona bağlı FETÖ mensuplarınca başlatıldığı ve icra edildiği ve bunun talimatının da Fethullah Gülen tarafından verildiği güneş gibi ortada" dedi.

Burada bir basın mensubunun "Anayasa değişikliği konusunda partiler arası bir mutabakat sağlandı mı?" diye sorması üzerine Bozdağ, AKP, CHP ve MHP'den birer milletvekilinin katılımıyla komisyon oluşturulduğunu anımsattı.

Komisyonun çalışmalarına başladığını ve şu ana kadar da olumlu bir çalışma izleniminin ortaya çıktığını vurgulayan Bozdağ, "Komisyona AK Parti adına katılan arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre de olumlu bir gelişme söz konusu. İnşallah anayasanın tümünde olmasa bile Anayasa içerisinde demokrasimiz, hukuk devletimiz, Türkiyemizin bugünü ve geleceği için son derece önemli bazı reformları uzlaşmayla gerçekleştirme imkanı bulacağımıza inanıyorum. Ben bu komisyondan olumlu sonuçlar çıkacağı beklentisi içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Güneşin varlığını ispata bir hacet yok"

Bir yarbayın "darbeyi Fethullah Gülen'in emirleri doğrultusunda yaptıklarını" itiraf ettiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Bozdağ, darbe girişimine ilişkin itirafların hukuki dosyalara girmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 darbe girişiminin Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında olan, ona bağlı FETÖ mensuplarınca başlatıldığı ve icra edildiği ve bunun talimatının da Fethullah Gülen tarafından verildiği güneş gibi ortada. Güneşin varlığını ispata bir hacet yok, herkes görüyor, herkes biliyor. Bu ifadelerin ortaya çıkması önemli ama zaten bu konuda Türkiye kamuoyunun bizim herhangi bir tereddütümüz yok. Şu anda Fethullah Gülen'in bu darbeyi yaptığına dair, yaptırdığına dair Türkiye'de herhangi kimsede de şüphe yok. Dünyada bunun böyle olduğunu biliyor, biz de böyle olduğunu biliyoruz. Ancak hukuki açıdan delillerin dosyada olması da önemli. Sadece bir değil, bu konuda onlarca ifade var ve başka deliller var. O yüzden de çok net."

Adalet Bakanı Bozdağ, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesinin sorulması üzerine de bu hafta ABD'den 4 kişilik heyetin Türkiye'ye geleceğini hatırlattı.

Heyetin Türkiye'de muhataplarıyla değerlendirme toplantısı yapacağını dile getiren Bozdağ, "Türk uzmanlarla ABD'li uzmanlar bu konuyu enine boyuna değerlendireceklerdir. Bu son derece önemli. Önümüzdeki hafta ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'de olacak, Biden'ın görüşmelerinde de teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesi önemli konulardan eminim ki biri olacaktır." ifadelerini kullandı.