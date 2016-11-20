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Adalet Bakanı, ‘cinsel istismar düzenlemesi’ için kadın dernekleriyle görüştü

Toplantıya Sümeyye Erdoğan da katıldı

20 Kasım 2016 19:24

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışmalara neden olan cinsel istismar düzenlemesine ilişkin kadın derneklerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Sümeyye Erdoğan'ın yönetici olduğu KADEM'den cinsel istismar düzenlemesi için açıklama

Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte düzenleme konusunda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Hazar Eğitim Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) ve Hukukçular Derneği'nin temsilcileriyle buluştu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Bozdağ’ın, "önergeyle erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerini gidermeyi amaçladıklarını söylediği" öğrenildi.

 

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