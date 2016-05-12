Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye eninde sonunda başkanlık sistemine geçecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Türkiye eninde sonunda başkanlık sistemine geçecektir. Başkanlık sistemi geldiğinde kandil gibi kutlama ve bayram olacak" dedi.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz" sözlerine tepki göstererek, "Kan akacaksa, bu başkanlık geldiğinde şükür için kesilen kurbanların kanı olacaktır" diye konuştu.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz diyen Kılıçdaroğlu'nun buna engele olma imkânı yoktur. Demokratik bir hukuk devletinde anayasanın nasıl yapılacağı bellidir. Bu darbe değil, demokrasinin ruhuna uygundur. Esas aykırı olan Kılıçdaroğlu'nun sözleridir. Bu yaklaşım Faişst bir yaklaşımdır. Bu sözü söyleyen bir adam demokrasiyi nasıl içine sindirmiş olabilir. Bu Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Türkiye eninde sonunda başkanlık sistemine geçecek. Başkanlık sistemi geldiğinde kandil gibi kutlama ve bayram olacak. Sandıktan çıkan bir hükümet Türkiye'yi yönetecektir. Başkanlık olsaydı 7 Haziran akşamı Türkiye bir tartışmaya girmezdi. Zayıf liderler başkanlık sistemine karşıdır. Halk zayıf olanı başkan seçmez. Eğer başkanlık sistemi olsaydı CHP Kılıçdaroğlu'ndan 100 kere kurtulmuş olacaktı. Başkanlık sistemi başarısız lideri koltuğunda tutmaz. Bu yüzden CHP başkanlığı istemiyor. Başkanlık geldiğinde kan akmayacaktır. Kılıçdaroğlu'na rağmen ülke sevinç ve duayla milletin şükür için kestikleri kurbanların kanı olabilir."