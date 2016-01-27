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Adalet Bakanı Bozdağ: 'Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı' fişlemenin panzehiridir

Tasarı, MİT, emniyet, jandarma ve MASAK’ın kişileri fişlemesine yasal kılıf hazırladığı yönünde eleştirilere neden olmuştu

27 Ocak 2016 15:19

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Alt Komisyon'a sevkedildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan tasarısının fişlemenin önleme yasası olduğunu söyleyerek, "Fişlemenin panzehiridir" dedi.

Kamuoyunda bazı çevreler tarafından art niyetli olarak 'fişleme yasası' olarak nitelendirilen tasarının, iddia edildiğinin tam aksine ‘Fişleme değil fişlemenin önlenmesi tasarısıdır, fişlemenin panzehiridir’ diyen Bozdağ, tasarıyla kişisel verilerin işlenmesi ve kaydedilmesi AB standardına ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde düzen altına alınacağını kaydetti.

Yürütme ile 33 maddelik tasarının verilerin anonim sayılıp silinmesi gibi bazı hükümlerine itirazlar bulunduğu için alt komisyonda teknik çalışmalar yapılacak.

Tasarıya göre; kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olacak. Bu nedenle tasarı, başta MİT olmak üzere emniyet, jandarma ve MASAK’ın kişileri fişlemesine yasal kılıf getirdiği iddiasıyla eleştirilere neden olmuştu.

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