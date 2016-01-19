Kişisel Verileri Koruma Kanunu TBMM Başkanlığı'nda: Fişlemeye yasal kılıf getiriliyor

Bakanlar Kurulu, uzun süredir üzerinde çalışılan milyonlarca yurttaşın fişlenmesine kapı aralayan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı’nı TBMM Başkanlığı’na gönderdi. “Kişisel verileri koruma” amacıyla çıkarıldığı belirtilen tasarıyla, başta MİT olmak üzere emniyet, jandarma ve MASAK’ın kişileri fişlemesine yasal kılıf getiriliyor.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıda kişisel verilerin, kişilerin açıkça rızası olmaksızın işlenmeyeceğini belirtiyor ancak verilerin rıza dışı paylaşılmasına olanak sağlayan “amalı” çok sayıda ifade yer aldı. Tasarıyla Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 3. kişilerle de paylaşılabilecek Sağlık Bakanlığı’nın yurttaşların sağlık bilgilerini işlemesi de yeniden getirildi.

İstisnalarda yok yok!

7 kişiden oluşacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 4 üyesini Başbakan, 3 üyesini Cumhurbaşkanı atayacak. Kurulun başkanını ise Bakanlar Kurulu atayacak. Üyelerin soruşturulması da Başbakan’ın iznine bağlanıyor. “İstisnalar” başlıklı 28. maddede “Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” halinde söz konusu maddenin uygulanmayacağı belirtildi. Tasarıda direkt kurum adı belirtilmeyip ucu açık bırakıldı.

MİT, Emniyet, Jandarma’nın fişleme yapması serbest bırakılırken ekonomik güvenlik ibaresi ile de MASAK’ın faaliyetlerine yasal güvence getirildi.