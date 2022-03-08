Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına karşı işlenen suçlarda ücretsiz avukat görevlendirilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakında TBMM'ye sunulacak yasa tasarısını hatırlatarak “Kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının tamamında ceza miktarına bakılmaksızın, talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecektir" dedi.

Bakan Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Adalet Akademisi'nde kadın hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi. Bozdağ, kadın savcı ve hâkim adaylarının günlerini kutlayıp karanfil dağıttı. Bozdağ, 2002 yılında 1800 kadın hakim ve savcının görev yaptığını, bu sayının 2022 itibarıyla 8 bin 294’e çıktığını söyleyerek, "Yakın bir gelecekte hâkim ve savcılar arasında kadın ve erkek oranı eşitlenecek, belki de kadın sayısı daha fazla olacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, Türk Ceza Kanunu'nda ilk defa ısrarlı takibin müstakil suç olarak düzenlendiğini söyleyerek, "Israrlı bir şekilde, fiziken takip veyahut bilişim sistemleri, telefon ve üçüncü şahıslar üzerinden kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili tehdit oluşturacak ve sıkıntıya sokacak takipler ilk defa suç olarak düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımına bağlanıyor. Suçun nitelikli hal alması durumunda ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vermeyi içeriyor. Bütün bunlar kadınlarımızın hak ve hukukunu korumak, onları kendini bilmeyen ve suç işleme eğilimi içerisinde olan insanlara karşı korumak için atılacak önemli adımlardır" diye konuştu.

Kadın ve sağlıkçıyı 'kasten yaralama'ya tutuklama

Bakan Bozdağ, milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ve yakında TBMM'ye sunacakları yasa tasarısında önemli düzenlemeler yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde, halk arasında esasında kılık kıyafetinden dolayı 'indirim aldı' algısına neden olan takdiri indirim nedenlerine sınırlama getirilmekte ve vicdanları sızlatacak indirim uygulamalarının ortadan kaldırılacaktır. Aynı şekilde kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence ve tehdit suçlarının cezaları artırılmakta ve CMK'nın 100'üncü maddesinde kendisini korumaktan yoksun bulunan kişiye ve engelliye karşı işlenen suçlar ile kadına ve sağlıkçılara karşı kasten yaralama suçları tutuklama nedeni varsayılan haller arasına alınmaktadır. Yine bizim hukukumuzda sadece cinsel saldırı ve hapis cezası 5 yıldan fazla olan suçlarda talep halinde baro tarafından avukat görevlendirilmesi yapılmaktadır. Burada da kadınlarımız aleyhine çok ciddi mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında Meclis'imizin gündemine gelecek düzenlemelerle artık kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının tamamında ceza miktarına bakılmaksızın talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecektir. Davaya katılım sağladıktan sonra da ücretsiz avukat görevlendirilmesi devam edecektir. Yargılama süreçlerinde de kadınlarımızın bir kez daha mağdur olmasını önlemek, onları hukuk ve avukat desteğinden yararlanmasını sağlamayı devlete bir vazife olarak yükledik. Bunların ücretleri tamamen devletimiz tarafından ödenecektir." (DHA)