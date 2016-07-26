Adalet Bakanı Bozdağ: Gülen, 5 ülkeye kaçmaya çalışıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in ABD'den kaçma hazırlığında olduğunu belirterek, "Gülen, Mısır, Kanada, Meksika, Avustralya ve Güney Afrika'ya kaçabilir. Bu konuda çalışmaya başladı. Belgeleri hazırlıyoruz, ABD'ye sunulacak" dedi.

Cihan Haber Ajansı’nı (CHA) haberine göre, Adalet Bakanı Bozdağ, özel bir televizyona verdiği röportajda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Darbe girişiminin Fettullah Gülen cemaati mensupları tarafından yapıldığını söyleyen Bozdağ, Gülen’in iadesi için gerekli dosyanın Amerika’ya gittiğini ve bu süreçte de geçici tutuklama talep ettiklerini belirtti.

“ABD’nin olumlu tavrı Gülen’i tedirgin ediyor”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Gülen’in iade edilmesi konusuna sıcak baktığını dile getiren Bozdağ, "Onların bu tutumu Gülen'i tedirgin ediyor. İade edilmemesi için ABD hükümetine sesleniyor. Darbeci kişilere gaz veriyor, tarih sizi yazacak diyor, ama kendisi ABD'ye yalvarıyor. Gel Türkiye'ye tarih seni yazsın. Kandırdığı, beynini yıkadığı, ülkesine düşman ettiği bu darbecilere gaz veriyor, kendisi iade olmamak için ABD'ye yalvarıyor" diye konuştu.

Fethullah Gülen’in başka ülkelere kaçmak için çalışmalar yaptığına dair istihbaratlar olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Fetullah Gülen, Mısır, Kanada, Meksika, Avustralya ve Güney Afrika'ya kaçabilir. Bu konuda çalışmaya başladı. Belgeleri hazırlıyoruz, ABD'ye sunulacak" açıklamasında bulundu.