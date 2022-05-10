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Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Stokçuluk" ve "fiyatları etkileme" suçlarının cezai yaptırımına ilişkin açıklama

"Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz"

Görsel temsilidir

10 Mayıs 2022 14:55

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Bozdağ, atacakları yeni bir adımla da gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkân sağlanacağını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...


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