Adalet Bakanı Bozdağ, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davalarının sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili Adalet Bakanlığı'nın bin 845 dosya ile ilgili kovuşturma kararı verildiğini açıkladı. 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına cevap veren Bozdağ, Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerin yüz kızartıcı olduğunu söyledi.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili konuda şu ana kadar Bakanlığımızca kovuşturma izni verilen dosya sayısı bin 845'tir.

"Ben okuyamıyorum bile, yüzüm kızarıyor, sinkaflı cümleler, kelimeler; bir düşünce açıklaması değil, tamamen küfür ve hakaret, büyük bir kısmı da sinkaflı. Ben isteyen milletvekillerimize verebilirim. Yüzü kızarmadan arkadaşlarımızın okuyabileceğini zannetmiyorum. Küfretme özgürlüğü kimsenin olmamalıdır."

Cumhurbaşkanına hakaret

davalarında %500'lük artış

Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı döneminde, Erdoğan’a hakaretten çok sayıda vatandaşa dava açıldı. Facebook’tan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle en son 13 yaşında bir çocuk gözaltına alınırken, haftabaşında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bir öğrenci ders sırasında gözaltına alınarak tutuklandı.

Bianet’in Medya Gözlem Raporu’na göre, 2015’te 19 gazeteci ve 2 karikatürist dahil toplam 28 kişinin eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret veya kişilik haklarına saldırıdan toplam 21 yıl 6 ay 19 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Eski CHP milletvekili Melda Onur’un “Cumhurbaşkanı'na hakaret” davalarına dair bilgi edinme başvurusunu 17 Mart 2015’te yanıtlayan Adalet Bakanlığı, Abdullah Gül'ün yedi yıllık görev sürecinde 1359 dava izni talebi geldiği; 545'inin kabul edildiği ancak tutuklama olmadığı; Erdoğan'ın yedi aylık Cumhurbaşkanlık dönemindeyse 236 dava izni talebi geldiği, 105'ine izin verildiği, 8 kişinin tutuklandığını bildirmişti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Kerem Altıparmak, 2007 yılında 26 davaya konu olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e göre 1300'ü bulan Erdoğan davalarının yüzde 500'lük bir artışa işaret ettiğini söylemişti.

2012’de AİHM, dönemin Başbakanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla BirGün gazetesi yazarı Erbil Tuşalp’in 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırılmasıyla ilgili Türkiye’yi mahkum etmişti.

TCK madde 299 nedir?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” bölümünde Cumhurbaşkanına hakaret suçu “özel” olarak yer alıyor. Maddeye göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılıyor. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlı.