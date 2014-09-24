Adalet Bakanı Bozdağ cezaevinde 'özel muamele'yi yanıtladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rıza Sarraf, dönemin bakanları Muammer Güler ve Zafer Çağlayan'ın çocuklarının cezaevi ziyaretlerinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığını söyledi.



Bakan Bozdağ, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu kapsamda Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tüm tutuklulara, 5275 sayılı Kanunun 72. Maddesi hükümleri gereğince, dışarıdan herhangi bir çiğ veya pişmiş gıda maddesinin verilmesinin söz konusu olmadığı bildirilmiştir" dedi.

Mevzuat uyarınca uygulama yapıldığı için hakkında işlem yapılan adli veya idari personel olmadığını açıklayan Bozdağ, "Bahse konu tutuklulara farklı bir uygulama yapılmasının söz konusu olmadığı, bu hususlardaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını" da öne sürdü.

Umut Oran: İnsanın aklıyla dalga geçmeye çalışıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın 3 Ocak'ta TBMM'ye sunduğu soru önergesini bakan Bozdağ, 15 günlük yasal süresinin üzerinden 8 ay daha geçtikten sonra yanıtladı.



Umut Oran, Bekir Bozdağ'ın verdiği yanıta, "Vatandaşla, devletle dalga geçen bu yanıttan ötürü bakanı kınıyorum. Günlerce kameralar bu ziyaretleri ve tutukluların sevdikleri yiyeceklerin nasıl içeriye taşındığını çekti, haberler yapıldı, fotoğraflar basına yansıdı. İnsanın aklıyla dalga geçmeye çalışıyorlar, bu yaşananlara dahi göz göre göre 'olmadı, yok böyle bir şey' diyebiliyorlar. Bu yanıtı verebilmek için 8 ay beklediler sanırım" diye değerlendirdi.

Bekir Bozdağ'ın Umut Oran'a verdiği yanıtın tam metni