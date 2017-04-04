Adalet Bakanı Bozdağ: Adil Öksüz infaz edilmiş olabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin firari sanıklarından Adil Öksüz'ün öldürülmüş olabileceğini söyledi. Bozdağ, "FETÖ çok şey bildiği için bunu infaz etmiş olabilir" dedi.

Bozdağ, TGRT Haber televizyonunda “Gündem Özel” programına katıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Bozdağ, darbe girişiminin ardından firar eden Adil Öksüz’le ilgili açıklamalardan bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı” olduğu iddia edilen ve darbe girişiminin ardından firar ettiği belirtilen Adil Öksüz hakkında açıklamalarda bulundu. Öksüz’ün bulunması için güvenlik birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bozdağ, şunları söyledi:

“İki ihtimal var. Ya Fetullahçı Terör Örgütü çok şey bildiği için bunu infaz etmiş olabilir, ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Diğer ihtimal ise bunun bir yerde birileri tarafından saklandığıdır. Ben hala bu kanaatimi muhafaza ediyorum. Çünkü hareket halinde olsa bir yerde olmasa diğer yerde, ya güvenlik birimleri, ya istihbarat ya halkımız bir şekilde ona ulaşır, onu yakalardık. Onun için bir yerde hala saklandığını, kaçamadığını düşünüyorum.”

ABD'nin açıklaması

ABD Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz’e telefon edilmesi ve “rutin uygulama” açıklamasını değerlendiren Bakan Bozdağ, “ABD Büyükelçiliği bizim şüphelerimizi gidermek istiyorsa, o zaman başka vizesini iptal edipte aradığı kişilerin sayısını ve mümkünse isimlerini açıklasın. Türkiye kamuoyu da öğrensin. O zaman biz hepimiz özür dileriz. ‘Gerçekten bu ABD Büyükelçiliğinin bu rutin bir uygulamasıdır. Biz bu uygulamayı farklı değerlendirmişiz’ deriz, özür dilemekten de çekinmeyiz. Ben o yüzden bir kere daha buradan çağrı yapıyorum, siz açıklayın o isimleri ben de Adalet Bakanı olarak özür dileyeyim” şeklide konuştu.