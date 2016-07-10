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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: 2019'a kadar ne yerel, ne de genel seçim var

Bekir Bozdağ, seçimsiz bir dönem geçirileceğini söyledi

10 Temmuz 2016 02:18

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erken veya baskın seçim iddiaları için “2019’a kadar ne yerel, ne de genel seçim var" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, AKP’nin Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı.

karar.com'un haberine göre; Türkiye'nin gelişmesi ve değişmesinin bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Bozdağ, ''Önümüzdeki dönem için büyük fırsatlar var. 2019’a kadar ne yerel ne de genel seçim var. Seçimsiz bir dönem; siyaset için alın teri dökmek için yeterince bir zamana sahibiz. Bunu iyi kullanacağız. 2019’a gelirken Türkiye değiştiği gibi Yozgat’ta bundan payını alarak değişecek" diye konuştu.

 

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