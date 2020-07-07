Adalet Bakanı Gül'den "Birlik Vakfı gönüldaşıdır" notlu torpil iddialarına "sorulamayacak soru" yanıtı

T24 Ankara

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, hakimlik sınavına giren iki kişi ile ilgili olarak, Birlik Vakfı Ankara Şubesi Başkanı imzasıyla gönderilen, “Vakfımızın gönüldaşlarıdır” notunu sordu. Hakverdi, bu notun kendisine ulaşıp ulaşmadığı, bu kişilerin sınavı kazanıp kazanmadığı sorularını yöneltti. Soru önergesine altı ay sonra yanıt veren Gül, istişare amaçlı olarak soru önergesi verilemeyeceğini belirtti. Gül, son 5 yılda kimlerin sınavları kazandığı sorularına karşılık ise kişilik hakları ve özel yaşama ilişkin hususlar nedeniyle yanıt verilmesinde yasal imkan görülmediğini bildirdi.

CHP’li Hakverdi’nin hakim ve hizmetli alımı mülakatlarında ‘Birlik Vakfı gönüldaşları torpili’ iddialarına yönelik soru önergesine Adalet Bakanı Gül’den 6 ay sonra yanıt geldi. Hakverdi’nin yönelttiği “Birlik Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Muhittin Bal’ın imzası ile Hakimlik Sınavına giren S.Z.A. ve F.Ş.D. isimli şahısların nerede ne zaman mülakata gireceği bilgileri ‘Vakfımızın gönüldaşlarıdır’ notu tarafınıza iletilmiş midir? Şahıslar mülakattan başarılı olmuş mudur?” sorularına yazılı olarak yanıt veren bakan Gül, soruların istişare amaçlı yöneltildiğini bildirdi. Gül imzalı yanıtta, “Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konularla ilgili soruların sorulamayacağı” hatırlatması yapılarak “kişilik ve özel yaşama ilişkin hususlara cevap verilmesine yasal imkan görülmemiştir” denildi.

Hakverdi’nin “Son beş yılda ataması yapılan hakim ve savcıların yazılı ve mülakat puanları nedir?” sorusuna ise Gül, “Özel hayatın gizliliği göz önünde bulundurularak kişi bazlı olarak T.C. Kimlik numarasıyla sorgulanacak şekilde ilan edildiği” yanıtını verdi.

Hakverdi, verilen yanıtlar konusunda, “Milyonlarca liyakatli vatandaşımız işsizken AKP iktidarı hala kadrolaşma peşinde. Hakimlik, savcılık ve hatta hizmetli alımına kadar yapılan mülakatlara dair Birlik Vakfı Gönüldaşları imzalı torpil iddialarını sorduğum bakan cevap vermemek için elinden geleni yapmış. ‘Torpil mesajı size ulaştı mı’ soruma ‘Tek amacı istişare’, ‘son 5 yılda yapılan sınav sonuçları’ soruma, ‘Özel hayatın gizliliği’ yanıtı vermiş” dedi.

Hakverdi, Gül'e şu şoruları yöneltmişti:

*Torpil Mesajı size ulaştı mı?

*Son 5 yılda yapılan sınav sonuçları nedir? *Birlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal imzalı olduğu iddia edilen “Birlik Vakfı

Gönüldaşıdır” notunda ismi geçen şahısların mülakat sonucu nedir? Atamaları yapılmış

mıdır?

*Son 5 yılda bakanlığınızca ataması yapılan hakim ve savcıların yazılı ve mülakat puanları

nedir?