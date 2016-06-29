T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Bozdağ: Saldırıyı yapan terör örgütüne dair bilgiler var ama netleşmediği için paylaşmıyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM'de Genel Kurul'u bilgilendirdi

29 Haziran 2016 02:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının ardından 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bozdağ, "Ayrıca Atatürk Havalimanı'nın metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var" dedi. Bozdağ, daha sonra yaptığı açıklamada 31 kişinin hayatını kaybettiğini 147 kişinin yaralandığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlama sonrasında Adalet Bakanı Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bana verilen bilgeye göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişte bir terörist önce kaleşle etrafı tarayıp sonra kendisini patlatmıştır. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 civarında şehidimiz var, 20 civarında da yaralı olduğu söylenmektedir. Ancak bunların hepsi ilk bilgiler. Daha olay sıcak olduğu için bunlar teyit edilebilir veya aksi de çıkabilir. Bu kayıtla bilgleri paylaştığımı ifade etmek isterim. Çünkü teyitli bilgiler değil. Ayrıca havaalanı metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var." 

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin üyesi olduğu terör örgütüne dair bir takım veriler var ama onlar netleşmediği için Genel Kurul'la paylaşmıyorum."

Bekir Bozdağ, havaalanı metro girişinde de patlama olduğuna dair haberler olduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

bekir bozdağtbmmatatürk havalimanı

İlgili Haberler

Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba terörü; 42 ölü, en az 239 kişi yaralandı!

Emniyet kaynakları, saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu ifade etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24