Bekir Bozdağ: Saldırıyı yapan terör örgütüne dair bilgiler var ama netleşmediği için paylaşmıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının ardından 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bozdağ, "Ayrıca Atatürk Havalimanı'nın metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var" dedi. Bozdağ, daha sonra yaptığı açıklamada 31 kişinin hayatını kaybettiğini 147 kişinin yaralandığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlama sonrasında Adalet Bakanı Bozdağ açıklamalarda bulundu.



Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bana verilen bilgeye göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişte bir terörist önce kaleşle etrafı tarayıp sonra kendisini patlatmıştır. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 civarında şehidimiz var, 20 civarında da yaralı olduğu söylenmektedir. Ancak bunların hepsi ilk bilgiler. Daha olay sıcak olduğu için bunlar teyit edilebilir veya aksi de çıkabilir. Bu kayıtla bilgleri paylaştığımı ifade etmek isterim. Çünkü teyitli bilgiler değil. Ayrıca havaalanı metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var."

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin üyesi olduğu terör örgütüne dair bir takım veriler var ama onlar netleşmediği için Genel Kurul'la paylaşmıyorum."

Bekir Bozdağ, havaalanı metro girişinde de patlama olduğuna dair haberler olduğunu söyledi.