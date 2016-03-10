Adalet Bakanı: AYM'nin Dündar ve Gül kararı bir hukuk cinayetidir!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki verdiği gerekçeli kararı değerlendirdi. Gerekçeli kararın hukuka uygun olmadığını savunan Bozdağ, "AYM adeta yaptığı yanlışı düzeltmek için çırpınıyor" görüşünü dile getirdi. "AYM daha mahkeme işe el atmadan delil değerlendirmesi yaptı" diyen Bozdağ, "Türkiyede hukukçu olan herkese şunu söylüyorum herkesin bu kararın karşısında mahkemeye gidip gerekçeler yanlıştır demesi lazım" ifadesini kullandı. "Bu hukuk cinayeti karşısında durmamız lazım" diyen Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkeme de temyiz mahkemesi de değildir" diye konuştu.

Bozağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasa hükmü, basın özgürlüğü sözkonusu olduğu zaman, yargı yolunun kesilmemesi, tüketilmemesi şartını ortadan kaldırmaz. İşin aslı AYM bu kuralı çiğnemiştir. Anayasa 148/4 maddesi var. Bireysel başvuruları inceleyemez. Yargıtay gibi, kendini temyiz mahkemesi yerine koyup, ilk derece mahkemesi yerine kendini koyamaz. AYM'nin kuruluş ve yargılama usulüleri kanunun 50/1 maddesinde, yerindelik denetimi yapılamaz diyor. Şimdi kararı bir bakmak lazım. AYM, yaptığı yanlışı düzeltmek için çırpınıyor adeta.

"AYM daha mahkeme işe el atmadan

delil değerlendirmesi yaptı"

Türkiyede hukukçu olan herkese şunu söylüyorum herkesin bu kararın karşısında mahkemeye gidip gerekçeler yanlıştır demesi lazım. Daha ilk derece mahkemesi olaya el atıp delilleri değerlendirmedi. Belki beraat verecek onu bilemeyiz. Belki mahkûmiyet verecek onu da bilemeyiz.

AYM mahkeme daha el atmadan esastan karar verdi. Siz de kararı okuduğunuzda AYM'nin esas incelemesi yaptığını görürüz. AYM bal gibi delil incelemesi yapmış, görevi bu değil. AYM kendisini ilk derece mahkemelerin yerine koydu. Türkiye'yi böylesine gereksiz tartışmalara kimsenin itmemesi lazım. Anayasayı çiğneyen bir iç tüzük değişikliğini Anayasa Mahkemesi yapıyor. Anayasayı doğru uygulamak hepimizin görevi, bizden daha fazla buna AYM dikkat etmelidir.

İptal kararları gerekçesiz açıklamaz. Okuyan gerekçenin kararını görsün diye bunun açıklanması lazım. İptal kararları gerekçesiz açıklanamaz. Hak ihlali gerekçesiz verilebilir diye bir de açıklama yaptılar.

Bu gidişle AYM kendisini daha fazla tartışılır hale getirecektir ve daha fazla eleştiriya maruz kalacaktır. Umarım bundan sonra yapılan eleştirileri daha fazla dikkate alırlar.

"Hukuk cinayetidir'"

Bu hukuk cinayeti karşısında durmamız lazım. Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkeme de temyiz mahkemesi de değildir. AYM'nin yaptığı Yargıtay'ın temyiz yetkisini gasp etmektir. AYM yetkisini böyle genişletirse çok ciddi sorunlarımız olacak.

Anayasa'ya uymak önce Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Anayasa Mahkemesi iç tüzükte anayasayı ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu gidişle kendisini daha tartışılır hale getirecektir. Anayasa Mahkemesi de üyeleri de eleştirilir.