Adalet Bakanı AKP MYK’da sunum yaptı, hukuk reformu taslağı ortaya çıktı: Pakette hangi düzenlemeler yer alacak?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP MYK’da hukukta reform taslağının sunumunu gerçekleştirdi. Eylem planında, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekti.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır’ın haberine göre, Hem AKP MYK’sında hem de partinin diğer yetkili organlarında yapılacak değerlendirmelerin ardından yargı reformunun dördüncü paketi insan hakları eylem planı kapsamındaki bazı faaliyetleri ve yargı reformunun bazı unsurlarını da içerecek şekilde kısa bir süre içerisinde Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemelerin bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek.

İnsan Hakları Eylem Planı taslak metniğ 9 amaçtan oluşuyor

Peki o pakette hangi düzenlemeler yer alacak? İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekti.

Bekçilere insan hakları eğitimi

Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

Kadına yönelik şiddette, boşanan eş de kapsama alınacak

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

Boşanma davalarında yeni dönem

Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.