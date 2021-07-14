Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Vesayetle mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun zamandır tartışılan yeni anayasa hakkında "Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır" dedi.

Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. Burada Anayasa'da vesayetle mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Bakan Gül, mücadelenin Anayasa ile taçlanması gerektiğini söyledi.

İşte Bakan Gül'ün açıklamaları:

"Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir.

Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir."