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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Cansuyu Derneği'nin kampını ziyaret etti

02 Şubat 2021 11:36

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Cansuyu Derneği'nin Bolu'da düzenlediği kamp çalışmasına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Bu ziyaret AKP'nin Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmeye yönelik temaslarından biri olarak değerlendirildi.

Bakan Gül'ün Saadet Partisi'ne yakın 'yardımlaşma' kuruluşu Cansuyu Derneği'nin Bolu Aladağ'daki 'Yüksek Mukavemet Kampı'na katıldığı öğrenildi.

Gül'ün katılımı, Cansuyu Derneği Başkanlık Müşaviri İsmail Mansur Özdemir'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Özdemir, kamptan Bakan Gül'ün de yer aldığı fotoğraflar paylaşıp "MGV Eski Üniversiteler Başkanımız, dostumuz ve Sn. Adalet Bakanı Abdülhamid Gül Bey kampımıza katıldı. Ateş etrafında dünü, bugünü konuştuk. Çiğköfte, çay ve Antep baklavası ile hoş bir hatıra bıraktık gönüllerde..." ifadelerini kullandı.

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