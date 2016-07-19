Adalet Bakanı: ABD, Gülen'in iadesi için gönderdiğimiz dosyalarla ilgili gereğini yapmalı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, ABD yönetimine dört dosya gönderdiklerini açıklayarak, "Gülen'in iadesini için gereğini bekliyoruz" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu dosyalarda iade talepleri var. Bunlarla ilgili hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından tamamlandı. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi 4 ayrı dosya ile ABD'den istenmiştir. Bu dosyalar iletilmek üzere hem İçişleri hem Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. Ayrıca, e-posta yoluyla da ABD'deki ilgili makamlara iletilmiştir.

Halkımızdan 'idam cezasının geri getirilmesi yönünde' talebi var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve TBMM bu yönde bir karar alınırsa idam cezası getirilir. Açıklamaları da Cumhurbaşkanımızın da konuya olumlu baktığı görülüyor, Başbakanımız da "Halkın talebi yok sayılamaz" dedi. O nedenle bu yöndeki çalışmalar tamamlanınca duruma bakacağız.

Başbakanımız bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü aynı şekilde Devlet Bahçeli ile de görüşecek. Muhtemelen yapılacaklarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Darbe teşebbüsü ile ilgili bilgi paylaşımları yapılmıştır. Biz sadece net ifade edelim, milletimizin mesajlarına AKP hep değer vermiştir, milletimizin mesajlarına sırtını dönmemiştir. Milletimizin idam konusundaki taleplerine arkamızı dönmemiz beklenemez. AKP bu talepleri değerlendirecektir, sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız.

Devam eden soruşturmalar davalar var. Bir tanesi Ankara'da devam eden davayla ilgili. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 dosya var, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 tane var oradan istendi. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen komutasında gerçekleştirilen darbe teşebbüsüyle ilgili operasyonlar, soruşturmalar, bilgilerin analiz edilmesi devam ediyor. Böylesine büyük bir soruşturmanın bir gün içinde, iki gün içinde netleştirilmesi kolay değil. Belli bir prosedür gereği yürütmemiz gerekiyor, delillerin toplanması, tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca iletilecektir. Biz Fethullah Gülen'in iadesini hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız düzeyinde ABD'den talep ettik. Fethullah Gülen'in geçici arama emriyle tutuklanmasını da talep ettik. Yeterli delil istemediğin kadar var, darbe teşebbüsü konusunda ispata hacet yok. Şu an güneş bizi nasıl yaktıysa darbe teşebbüsü de bizi öyle yaktı. Darbe teşebbüsünün Fethullah Gülen'in yaptığı konusunda bizi destekleyen desteklemeyen kimsenin bir şüphesi yok. Teşebbüsü desteklemeyen askerler açısından da bir şüphe yok. Devletin elindeki bilgilerle yaşananlar yüzde yüz örtüşüyor. Bütün bilgiler, deliller, Fethullah Gülen'in talimatı ve onun istemesi üzerine FETÖ'cü kişiler tarafından düzenlendiği ortadadır. Bunun dışındaki laflar sadece çarpıtmadır, delil karartma çabasıdır.

Rus uçakların düşüren pilotların tutuklandığı iddiası...

Pilotun gözaltında olduğuna dair haberler var, ama teyitli bilgi değil.

