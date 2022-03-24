Adalet Atlası’nda bu hafta: Kendi adaletini kendin sağlama anlayışı neden diriliyor?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin bugün yayınlanan bölümünde kendi adaletini kendin sağlama anlayışının neden popülerleştiği tartışılıyor.

Editör Aybars Yanık ve antropolog Deniz Yonucu, vigilante terimine karşılık gelen bu anlayışı ve yükselişini çizgi roman dünyasının Batman gibi suça bulaşan kahramanları ve İstanbul’un bazı sosyalist mahallelerinden yola çıkarak ele alıyor.

“Adalet fantezisi” başlıklı bölümü dinlemek için:

Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı serinin bu bölümünde, vigilantenin çıkış noktaları, şiddetle ilişkisi ve yükselen popülerliği kurgu ile gerçek iç içe geçirilerek konuşuluyor. Bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Düzen yanlısı ve karşıtı vigilanteler nasıl ayrışıyor? Çizgi roman evreni bu adalet anlayışını neden bir fanteziye dönüştürüyor? Batman gibi vigilante kahraman olma hakkı kimlere veriliyor? İstanbul’un bazı mahallelerinde kendi adaletini sağlama arayışı neden başladı? Bu arayışın şiddetle birleşmesi nelere yol açtı? Vigilante hem toplumda hem ekranda neden popülerleşiyor? İktidarda vigilante lider tercihleri, üstünlük arzusuyla nasıl ilişkileniyor?