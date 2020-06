Adalet Arayan İşçi Aileleri: 28 Nisan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma günü ilan edilsin

İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri, 28 Nisan’ın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de "İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" ilan edilmesini istedi.

Davutpaşa, Ostim-İvedik, BEDAŞ, Van-Bayram Otel, Esenyurt, Milas-Güllük, Zonguldak-Kozlu, Soma, Gemlik’te, Tuzla’da, BOTAŞ’ta, hastanede, fabrikada, madende, dizi setinde, eve temizliğe gittiğinde iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri olan Adalet Arayan İşçi Aileleri 28 Nisan dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Salgına dair halk sağlığını ilgilendiren tedbirler açıklanarak toplumun her kesimine yönelik ‘Evde Kal’ çağrıları yapılırken, ekmeği için çalışanlar yine yok sayılmaya devam edildi. İşçilerin çalışıp çalışmamaları işverenlerin insafına bırakıldı” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu zorlu dönemi kazanç kapısı haline getirmeye çalışan işletmeleri haberlerde duyduk, kâr elde etme hırsının engel tanımadığı salgın ortamında üretime zorlanan yine işçiler oldu. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak ve duyurmak isteriz ki; çalışmanın devam ettirildiği her işyeri riskli görülmelidir. Başta sağlık hizmeti verilen işyerleri olmak üzere, halen mal ve hizmet üretimine devam edilen tüm işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından tüm gereklilikler ve eksiklikler tespit edilmeden, gerekli denetimler yapılmadan faaliyete izin verilmemelidir. Çalışmanın devam etmediği koşullarda ise, kısa çalışma ödeneğinden kısıtlayıcı şartlar kaldırılarak bir gün çalışmış olsa bile her işçi yararlandırılmalı, ödenek asgari ücret sınırından tespit edilmelidir.”

"Salgın döneminde çalıştırılan işçiler iş cinayeti tehlikesine açık"

Salgın döneminde, işyerinde çalışırken veya işine gidip işinden dönerken virüs bulaşmasına maruz bırakılan her işçi göz göre göre iş cinayeti tehlikesine açık olacağı belirtilirken, ülkemizde 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesini istendi.

28 Nisan’ın “iş kazaları” ve meslek hastalıklarının öngörülebilir ve önlenebilir olduğuna dikkat çeken Adalet Arayan İşçi Aileleri, “28 Nisan “iş kazaları”nın olağan sayılmaması, çalışırken yakalandığımız meslek hastalıklarının görmezden gelinmemesi için işverenlerin, devlet kurumları dâhil sorumlu tüm kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alması ve yasal düzenlemeleri etkinleştirmesi için kamuoyu duyarlılığı yaratılmaya çalışılan bir gündür” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Nisan ‘can’ ve ‘canı korumak’ temelinde; çalışanları, işçileri bir günlük faaliyetlerle bir araya getirmeyi ve aralarındaki dayanışmayı artırmayı amaçlayan bir gündür. Hem yaralananlar hem de hayatını iş cinayetlerinde kaybedenler için yas ve adalet talebi etrafında buluşmuş bir emek mücadelesi günüdür.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizler de 28 Nisan’da bu gerçeklere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yaralanmaların, iş cinayetlerinin olağan sayılmaması, çalışırken yakalandığımız meslek hastalıklarının görmezden gelinmemesi için kamuoyu duyarlılığı oluşturmaya çalışıyoruz. İşverenlerin, sorumlu tüm kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alması ve yasal düzenlemeleri etkinleştirmesi için bugün dünyanın her yerindeki işçi kardeşlerimiz gibi bizler de takipteyiz. Bu çabalar kaybettiklerimize borcumuz, çalışan her işçiye karşı görevimizdir.”

İş Cinayetleri Almanağı korkunç rakamları gözler önüne seriyor. 2012’de en az 878, 2013’te en az 1235, 2014’te en az 1886, 2015'te en az 1703 işçi, 2016'da en az 1924 işçi, 2017 yılında en az 1947 işçi, 2018 yılında en az 1872 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Kampanyaya çağrı

Adalet Arayan İşçi Aileleri emeğin, emekçilerin hakları için mücadele eden, daha insani çalışma koşulları talep eden herkesi dayanışmaya , iscinayetleriniunutma.org üzerinden 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talepli imza kampanyamıza katılmaya çağırdı.

Neden 28 Nisan?

1970’te ABD’nin en büyük işçi sendikaları federasyonu 28 Nisan’ı çalışırken hayatını kaybeden tüm işçiler için “anma günü” ilan etti. Aynı yıl ABD Kongresi’nden kapsamlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası geçti. Böylece işçi sağlığının bir kamu sorunu olduğunu devlet sembolik olarak kabul etmiş oldu. 1984’te Kanada Kamu Çalışanları Sendikası 28 Nisan’ı sendika bazında “yas günü” kabul etti. 1985’te Kanada Sendikalar Konfederasyonu 28 Nisan’ı tek taraflı olarak “ulusal yas günü” ilan etti. 1991’de Kanada Devleti 28 Nisan’ı resmi “yas günü” ilan etti. 2001’de Uluslararası Çalışma Örgütü 28 Nisan’ı “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” ilan etti. Günümüzde pek çok ülkede 28 Nisan resmi “çalışma kurbanlarını/iş kazası-meslek hastalığı kurbanlarını anma günü” olarak anılmaya, bu ülkelerin bazılarının parlamentolarında da resmi “yas günü” olarak kabul edilmeye başladı. 28 Nisan’ın seçilme nedeni Kanada’da ilk defa “iş kazaları”ndaki işveren sorumluluğunun hukuken tescil edildiği tarihin 28 Nisan 1914 olmasıdır.