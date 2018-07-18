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Adalet Ağaoğlu'nun eşi Halim Ağaoğlu vefat etti

Halim Ağaoğlu'nun, vefatından önce hazırladığı ölüm ilanı yayınlandı

18 Temmuz 2018 13:28

Adalet Ağaoğlu’nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti.

92 yaşındaki Ağaoğlu, uzun yıllar devletin önemli kademelerinde mühendis olarak görev aldı. Halim Ağaoğlu, vefatından önce bir ölüm ilanı hazırladı. Ağaoğlu, ilanını, “Ankara’da bir Cebeci Asri Mezarlığı’nda beni toprağa verecekler. ” ‘Allah rahmet eylesin’ diyeceklere şimdiden eyvallah” dedi.

 

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