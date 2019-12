Adalet Ağaoğlu New York'ta imza gününde

Yazar Adalet Ağaoğlu, 1980 basımı "Yaz Sonu" adlı kitabının ABD'de İngilizce basılması dolayısıyla New York'a geldi.



Ağaoğlu, ABD'de faaliyet gösteren Işık Binyılı (Light Millennium) adlı sivil toplum kuruluşunun onuruna Türkevi'nde düzenlediği resepsiyona ve toplantıya katıldı. Işık Binyılı'nın Başkanı Bircan Ünver, kuruluşun 9. yıl dönümünü de kutladıklarını belirterek, Adalet Ağaoğlu'na bir plaket verdi

New York Başkonsolosluğu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Anadolu Klüp ve Talisman Basımevi tarafından desteklenen toplantının başkanlığını New York Üniversitesi öğretim üyelerinden Sibel Erol yaptı. Toplantıya Ağaoğlu'nun yanı sıra romanın çevirmeni Figen Bingül, ABD'de basımını yapan Talisman Basımevi editörü ve Steven Institute of Technology öğretim üyesi Edward Foster da katıldı.



Toplantıda romanı "Yaz Sonu"ndan (Summer's End) söz eden Ağaoğlu, sorular üzerine, roman yazmanın kendisi için ne demek olduğunu anlattı ve "Yaz Sonu" üzerine yazdığı "Doğu Akdeniz'de Zaman" adlı yazıyı okudu.



Toplantının sonunda Ağaoğlu kitabını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.