Adalet Ağaoğlu, Ankara'da toprağa verildi

Edebiyatın önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

91yaşında hayatını kaybeden Adalet Ağaoğlu için Ankara Kocatepe Camii’nde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, yakınları ve edebiyatçılar katıldı.

Törende taziyeleri Ağaoğlu’nun yeğeni Fuat Sümer kabul etti. Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle namazının ardından kılının cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Adalet Ağaoğlu kimdir?

13 Ekim 1929 yılında Ankara Nallıhan'da dünyaya geldi. Dört çocuklu tüccar bir ailenin tek kız çocuğu olarak yaşamını sürdürdü. İlköğrenimini dünyaya geldiği Ankara Nallıhan'da tamamladı. Ortaöğrenimini 1938 yılında yerleştikleri Ankara'da Ankara Kız Lisesin’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1950 yılında mezun oldu.

Yazarlığa tiyatro eleştirileriyle başladı

Adalet Ağaoğlu 1954 yılında Halim Ağaoğlu ile hayatını birleştirdi. Şiirlere ve edebiyata olan ilgisi lise çağlarında başlayan Adalet Ağaoğlu'nun ilk görevi 1946 yılında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yazarlığı yaparak başladı. 1948 ile 1950 yılları arasında Kaynak Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. 1951 yılında TRT’de göreve başladı. Ankara Radyosunda Aşk Şarkısı adlı oyunu yazarak radyoda yayınlanmasını sağladı. Radyoda ki görevini sürdürürken, Ankara'da bir ilki gerçekleştirerek ilk özel tiyatroyu Meydan Sahnesi'ni dört arkadaşı ile birlikte kurma başarısını gösterdiler.

Meydan Sahnesi'nin kurucularından

Meydan Sahne Dergisi'ni çıkararak başarılarına ve Türk Edebiyatını yenilikler katmaya devam etti. Tiyatro eserlerine yenisini eklemeye devam ederek, Sevim Uzungören ile birlikte “Bir Piyes Yazalım” adlı tiyatro oyununu yazarak 1953 yılında Ankara'da sahnelenmesini sağladılar. Yazmış olduğu oyunlar ile adını duyurmaya devam eden ünlü yazar, her geçen gün oyunlarına yenisini eklemeye devam ederek dönemin en önemli yazarları arasındaki yerini almıştır. Tiyatro oyunu yazarlığından, roman yazarlığına geçişi 1973 yılında yayımlanan ilk romanı olan Ölmeye Yatmak ile olmuştur. Bu kitabını, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yazsonu, Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı adlı eserleri kaleme aldı. Bu eserlerinden asker ile arasının açılmasına ve askeri kuvvetler ile mahkemelik olmasına neden olan Fikrimin İnce Gülü adlı eseri çok tartışıldı.

Türk edebiyatının en tanınan isimlerinden oldu

Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı öyküler de, Sessizliğin İlk Sesi, Yüksek Gerilim, Hadi Gidelim ve Hayatı Savunma Biçimleri'dir. Adalet Ağaoğlu yayımlamış olduğu romanlarının yanı sıra hikâye, deneme, oyun ve anı tarzında da pek çok eseri kaleme alarak Türk Edebiyatında hatırı sayılır bir üne ve ödüle kavuştu.



Ağaoğlu, Sait Faik Hikâye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, Madaralı Roman Ödüllerini almaya hak kazandı.