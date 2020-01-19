Adalat Kent Konseyi: Düzeltilmiş, denetlenmiş, medeni bir fayton modelinin sürdürülmesi önemli

Adalar Kent Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı 'fayton plakalarının 300'er bin TL bedelle İBB'ye geçmesi ve ulaşım hizmetinin elektrikli araçla yapılması' kararına ilişkin bir açıklama yaparken, "Adalara gelmesi gereken toplu ulaşım modelinin yanında düzeltilmiş, denetlemiş, medeni bir insan ve hayvan hakkı kavramına uygun, sınırlandırılmış da olsa Atlarla ilgili modellin de diğerleriyle, kamusal ağırlıkla sürdürülebilir olması önemlidir. Bu modelin takipçisi, ısrarcısı olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Adalar'da fayton plakaları 300 bin TL bedelle İBB'ye geçti

Adalar Kent Konseyi, faytonlarla ilgili "insan ve hayvan hakkı kavramına uygun, sınırlandırılmış" bir modelin hayata geçirilmesini ve bu modelin uygulanması gerektiğini savundu. Konsey açıklamasında, "Alınan kararlar ile akan bir hayatın, bir ekonomik faaliyetin dışına çıkarılacak olan kesim, uzun yıllardır faytonculuk yapan, fayton ehliyetine sahip, araba ve plaka almaya sermayeleri yetmeyen, sistemin dışına atılacak, fayton emekçileri ve küçük fayton işletmecileridi" dendi.

Adalar Kent Konseyi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:



