Adaların vergi imtiyazı kalkıyor



Yunan adalarında uygulanan vergi kolaylıkları 1 Ekim'den itibaren altı turistik adada kaldırılacak. Yunan haber ajansı ANA-MPA’da yer alan haber göre Atina‘daki Maliye Bakanlığı tarafından Mikonos, Santorini, Rodos, Naksos, Paros ve Skiatos adalarında katma değer vergisinin yüzde 23’e çıkacağı duyuruldu.

1 Haziran 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında başka adalarda da satış vergisi artırılacak.

Yunan hükümeti ek yardım için alacaklılarıyla yaptığı pazarlık sırasında kırmızı çizgilerinden birini feda ederek adalarda uygulanan vergi kolaylıklarını kaldırmıştı. Nakliyenin masraflı olması nedeniyle Yunan adalarında yüzde otuz oranında indirimli satış vergisi tahsil edilmekteydi.

Uzmanlara göre ek vergiler nedeniyle adalardaki hayat pahalılığı yüzde on iki oranında artacak.