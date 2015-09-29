T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Adaların vergi imtiyazı kalkıyor

Yunan adalarında uygulanan vergi imtiyazları 1 Ekim’den itibaren kalkıyor. Mikonos, Santorini, Rodos gibi adalarda katma değer vergisinin yüzde 23'e çıkacağı belirtiliyor.

29 Eylül 2015 13:57


Yunan adalarında uygulanan vergi kolaylıkları 1 Ekim'den itibaren altı turistik adada kaldırılacak. Yunan haber ajansı ANA-MPA’da yer alan haber göre Atina‘daki Maliye Bakanlığı tarafından Mikonos, Santorini, Rodos, Naksos, Paros ve Skiatos adalarında katma değer vergisinin yüzde 23’e çıkacağı duyuruldu.

1 Haziran 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında başka adalarda da satış vergisi artırılacak.

Yunan hükümeti ek yardım için alacaklılarıyla yaptığı pazarlık sırasında kırmızı çizgilerinden birini feda ederek adalarda uygulanan vergi kolaylıklarını kaldırmıştı. Nakliyenin masraflı olması nedeniyle Yunan adalarında yüzde otuz oranında indirimli satış vergisi tahsil edilmekteydi.

Uzmanlara göre ek vergiler nedeniyle adalardaki hayat pahalılığı yüzde on iki oranında artacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanEkimSantorini RodosANA-MPAAtina‘daki Maliye BakanlığıMikonos Santorini Rodos Naksos ParosSkiatosHaziranOcakDeutsche Welle TürkçeBD/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24