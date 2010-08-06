T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adaların bazı kısımlarında denize girmek yasaklandı

Koli basili yüzünden Ada plajlarında denize girmenin tehlikeli olduğu bildirildi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Adalar'da ise sıcaktan kavrulan ve kendilerini denize atarak serinlemek isteyenlere kötü haber geldi. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da 11 ayrı plaj ve su sporları kulüpleri önünde, denizde yüksek oranda koli basili bulunduğu belirlendiği belirtilerek, denize girilmesinin engellenmesi istendi.
 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, başta Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada Su Sporları kulüpleri olmak üzere, Büyükada'da Nakibey Plajı, Seferoğlu Tesisleri, Yörükali plajları, Heybeliada'da Sadıkbey Plajı, Kınalıada'da Vapur İskelesi'nin sağ tarafı ve Ülker Restoran önündeki alanlardan denize girilmesinin tehlikeli olduğu açıklandı.


Adalar Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Pendik Halk Sağlığı laboratuvarlarında yaptırdığı mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, sonuçların uygun çıkacağı tarihe kadar, söz konusu yüzme alanlarında denize girilmesinin engellenmesini istedi. Kaymakam Salih Keser imzasıyla yayınlanan yasaklama kararında, bu alanlarda kirlilik nedenlerinin araştırılması da talep edildi.


BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ


Adalar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen raporlar üzerine kavurucu sıcaklarda denize giren onbinlerce İstanbulluyu anonslar yaparak denize girmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca İstanbul'un ve Adalar'ın en ünlü plaj ve yüzme kulüplerindeki deniz kirliliğinin nedenleri ile ilgili olarak araştırma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24