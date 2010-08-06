Adaların bazı kısımlarında denize girmek yasaklandı

T24- Adalar'da ise sıcaktan kavrulan ve kendilerini denize atarak serinlemek isteyenlere kötü haber geldi. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da 11 ayrı plaj ve su sporları kulüpleri önünde, denizde yüksek oranda koli basili bulunduğu belirlendiği belirtilerek, denize girilmesinin engellenmesi istendi.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, başta Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada Su Sporları kulüpleri olmak üzere, Büyükada'da Nakibey Plajı, Seferoğlu Tesisleri, Yörükali plajları, Heybeliada'da Sadıkbey Plajı, Kınalıada'da Vapur İskelesi'nin sağ tarafı ve Ülker Restoran önündeki alanlardan denize girilmesinin tehlikeli olduğu açıklandı.





Adalar Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Pendik Halk Sağlığı laboratuvarlarında yaptırdığı mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, sonuçların uygun çıkacağı tarihe kadar, söz konusu yüzme alanlarında denize girilmesinin engellenmesini istedi. Kaymakam Salih Keser imzasıyla yayınlanan yasaklama kararında, bu alanlarda kirlilik nedenlerinin araştırılması da talep edildi.





BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ





Adalar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen raporlar üzerine kavurucu sıcaklarda denize giren onbinlerce İstanbulluyu anonslar yaparak denize girmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca İstanbul'un ve Adalar'ın en ünlü plaj ve yüzme kulüplerindeki deniz kirliliğinin nedenleri ile ilgili olarak araştırma başlattı.

