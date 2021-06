Adaların Atları Platformu: Atların kaybedilmesi alay konusu, siyaset malzemesi olamaz; #860AtNerede?

Adaların Atları Platformu, atların akıbetine ilişkin kullanılan ifadeleri eleştirerek; "Melih Gökçek’in bunu alay konusu yapması,1 Mayıs 2021’de attığı tweet’lerde “atlar itlaf edilmiştir” – “sucuk yapılmıştır” diye anket yapması ve sadece Ekrem İmamoğlu’nu aşağılamak için, komik olduğunu zannettiği görsellerde atları kullanması için söylenecek söz bulamadık." dedi.

Platform, "Devlet ve belediye yetkilileri eliyle atların kaybedilmesi, 4000 liraya alınıp bedavaya verilerek, sonra alıcılar tarafından 10.000-15.000 gibi fiyatlarla yeniden satılarak peşkeş çekilmesi, vicdan sahibi her insanın korkunç bulduğu bir olay" diyerek şu açıklamaları yaptı ve taleplerini sıraladı.

"Adalar’daki atların kaybedilmesinde sorumluluk, 100 at alan MHP’li Dörtyol Belediyesi ile, de onları ücretsiz ve denetimsiz gönderen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı değil. Dörtyol Belediyesi ve İBB elbette bu konuda hesap vermek zorundalar ama Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere Tarım Bakanlığı yetkililerinin de bu skandalda rolü var. İBB ve Tarım Bakanlığı, gönderilen atların çip numaralarını açıklayarak sağ kalan atları koruyabilir ve gerçekler ortaya çıkar.

TIKLAYIN: "O güzel atlar", nereye gittiler?

Toplam 860 at söz konusu ve İBB’den at alan bütün belediyelerin ve işletmelerin bu atların ne durumda olduğunu göstermesi gerekiyor. Atların kaybedilmesinde İBB’nin yanında Tarım Bakanlığı yetkilileri de sorumlu, “sahiplendirme” kararlarında İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nün onayı var. Atların Adalar ilçesinden çıkışı ise Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Faytonun kaldırılmasıyla atların hapsedilmesinin ölümcül olduğunu, atların bedavaya ada dışına gönderilmesinin de onları çok ciddi tehlikeye atacağını en baştan beri kamuoyuna ve bütün yetkililere anlatıyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin konunun tüm taraflarına yazılı başvurularda bulunduk, telefonla ve mümkünse yüz yüze görüşmelerde durumu anlattık. “Adaların Atları Adalarda Yaşasın” kampanyamızın on binlerce imzasını[1] İBB, İstanbul Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve Adalar Kaymakamlığı dahil ilgililere teslim ettik.

AKP'ye tepki: 25 senedir denetim yapmamışken şimdiki yönetimi eleştirecek konumda değildir

Mevcut İBB yönetimi fayton ve atları satın almaya karar verdiğinde henüz 6 aylık bir yönetimdi. Ondan önceki 25 senede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni elinde bulunduran AKP, faytonlarla ilgili kendi görevi olan denetimleri hiçbir şekilde yapmamışken, şimdiki yönetimi eleştirecek konumda değildir. Atları eskiden beri bu konuda denetim yapmamış kadrolara[2] emanet eden, uyarılarımızı hiçe sayarak onları sürgüne gönderen, hapseden ve ahırlarını yıkan yeni İBB yönetiminin de bu konuda savunulacak bir yanı yok. Atları siyasete malzeme etmek yerine, keşke hem hayvanlara hem İstanbul halkına karşı sorumlu davranabilseniz. İBB’nin atları satın alma kararının ve onları bedavaya ada dışına çıkarma kararının İBB Meclisi’nde oybirliği ile alındığını hatırlatırız. Tüm partilerden meclis üyeleri, İstanbul’u ilgilendiren çok önemli konularda birlikte iş yapmazken atları adadan çıkarmak, Adalar’ı atsızlaştırmak konusunda firesiz işbirliği içinde oldular.

"Atlara o kadar iyi bakılıyorsa, bu 205 at nerede?"

AKP İstanbul İlçe Başkan Yardımcısı Cahit Altunay dün, İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın kaybolduğunu açıkladı.[3] 978 rakamı doğru değil. Sevk edilen at sayısı, İBB’nin Ocak 2021’deki son açıklamasına göre 860’tır ve bu rakam, bizim sahadan yaptığımız takiple uyumludur. C. Altunay’ın konuyu takip etmediği gibi, araştırmadığı anlaşılıyor.

İBB’nin satın aldığı at sayısı 1179, Ada’dan sürdüğü at sayısı 860’tır. İBB’nin 29 Nisan 2021’de yayınladığı “Mutlu Atlar Adası” (!) yazısına göre elinde bulunan at sayısı 114’tür.[4] 1179 -860 -114 = 205 farkı, atlara çok iyi baktığı yönündeki reklamları sürdüren İBB’ye sorabiliriz. Atlara o kadar iyi bakılıyorsa, o kadar mutlularsa bu 205 at nerede?

Biz o 205 atın Büyükada’da hapsedildiği için öldüğünü biliyoruz. Atların harekete, koşmaya, sevilmeye, hayatın içinde olmaya ihtiyacı var. Bunlar sağlanmadığı için atlar ölüyor, sayı hâlâ ve sürekli azalıyor. Hal böyleyken İBB yetkililerinin, atların sadece bir kısmına sağlanan 14 metrekarelik alanla övünmesi trajiktir.[5] İlk baştaki ahırda tutulanlar dışında, diğer 100 kadar at arkalardaki ahırlarda ve hâlâ zincirle bağlı tutuluyorlar. İBB ne yazık ki atların şartlarını değiştirmek, hapsettiği atları dışarı çıkarmak ve kaybedilen atların izini sürmek yerine hâlâ kamuoyunu yanıltacak haberler yapma peşinde.

Devlet ve belediye yetkilileri eliyle atların kaybedilmesi, 4000 liraya alınıp bedavaya verilerek, sonra alıcılar tarafından 10.000-15.000 gibi fiyatlarla yeniden satılarak peşkeş çekilmesi, vicdan sahibi her insanın korkunç bulduğu bir olay. Melih Gökçek’in bunu alay konusu yapması,[6] 1 Mayıs 2021’de attığı tweet’lerde “atlar itlaf edilmiştir” – “sucuk yapılmıştır” diye anket yapması[7] ve sadece Ekrem İmamoğlu’nu aşağılamak için, komik olduğunu zannettiği görsellerde atları kullanması için söylenecek söz bulamadık. “Ayıp” kelimesi politikacıların çoğu için anlam ifade etmiyor herhalde.

İBB ve Tarım Bakanlığı içinde, bir canlının hayatını önemseyen hangi yetkili varsa hepsine yeniden söyleyelim: Adalar’dan gönderilen atların çip numaraları bellidir. 860 atın çip numaraları, onları “hibe” eden İBB’nin elinde de var, Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü’nün elinde de var. Bu atların gönderildiği yerde denetimi yapılsın. İBB bu denetimi yapmayı vaat etmiştir ve kamu adına satın aldığı atları bedavaya veren asıl kurum olarak denetimi yapmak, şeffaflıkla sonuçları açıklamak zorundadır. Tüm il ve ilçelerde Tarım Müdürlükleri de bölgelerindeki hayvanların sağlığı ve refahı için gereken denetimleri yapmakla görevlidir. Atların gönderildiği 17 ilin ve gönderilmedikleri diğer illerin Tarım Müdürlükleri denetim yapıp, bölgelerindeki atların çiplerini İBB’nin gönderdiği atların çip numaralarıyla karşılaştırabilir. Bu yapılırsa gerçek ortaya çıkacaktır. Atların çiplerinin çıkarıldığı iddiası ise makul değil. (Atlarda çip, boyuna yerleştirilen çok küçük bir şeydir, çip okuyucu bunu dijital olarak okur ama yerini tam olarak bulup çıkarmak imkansız sayılır. Üstelik zaten hiçbir denetim yapılmazken, atları alıp satanların buna kalkışması için sebep de yok.)

“Atlar sucuk oldu” şeklindeki alaya almalar, birçoğunun yaşadığını umduğumuz atların yaşam hakkıyla dalga geçmek demektir. “Atlar sucuk oldu” demek atların aranmamasını sağlar. Konunun kapatılmasına, sorumluların hesap vermemesine yarar. “Atlar sucuk oldu” diyerek, yaşayan atları bulamazsınız. Oysa çip numaraları ile denetim yaparsanız kötü şartlardaki atları koruyabilirsiniz, atların nereden nasıl “kaybedildiği” ortaya çıkar ve sorumlulara karşı işlem yapılabilir.

Yıllar boyunca “fayton kaldırılsın” talebi, faytonu denetlemeyen yetkililerin[8], faytonda atlara kötü muamele eden kişilerin cezasız kalmasını sağladı, atların durumunu ise iyileştirmedi. Şimdi “atlar sucuk oldu” demek de aynı işlevi görüyor. Atlar için yapılacak bir şey yokmuş gibi bir algı kasıtlı olarak oluşturuluyor. Hesap vermesi gereken sorumsuzlar da, atlar gibi kaybolmuş sanki!

Taleplerimiz:

İBB ve Tarım Bakanlığı, Adalar’dan gönderilen atların çip numaralarını açıklasın.

İBB, atları teslim ettiği belediye ve şahıslara denetim yaparak sonucunu şeffaflıkla açıklasın.

Atları kaybeden ve bu olayda “ihmali” olan görevliler hakkında soruşturma açılsın.

Kötü şartlara sahip atlar Ada’ya geri getirilsin.

Atlar Adada hapsedildikleri İBB Ahırından düzenli olarak çıkarılsın, ahırlar ziyaret ve denetime açılsın.

Burgazada ve Heybeliada’da İBB tarafından yıkılan at ahırları yeniden yapılsın ve atlar her üç adada hayatın içinde, insanla yan yana, sağlıklı şartlarda bakılsın.

[1] www.change.org/p/adaların-atları-adalar-da-yaşasın

[2] Büyükada’daki İBB İspark Ahırı sorumlusu, bu ahır yapıldığından beri, 14 yıldır aynı kişidir. İBB Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndekiler de, AKP döneminden beri, yıllardır bu birimde görev yapan, atlarla ilgili uyarılarımızı dikkate almayan başka isimler.

[8] Faytonu da kapsayan Toplu Ulaşım Hizmetleri Birimi ve İspark Ahırı yetkilileri dahil olmak üzere eski ve yeni İBB görevlileri; Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü kurulduğundan beri bu görevde olan Feramis Çiftçi.