Adalar’da naylon poşet kullanımı yasaklandı

İstanbul Adalar Belediyesi, geri dönüştürülemediğinde doğada çözünerek kaybolmasının yüzyılları bulan naylon (polietilen) alışveriş poşetlerinin kullanımı yasakladı. Uygulama 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Adalar’da faaliyet gösteren ticarethanelerde geçerli olacak.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ezgi Çapa’nın haberine göre, doğada çözünmesi yüzyıllar alan ve bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayan naylon alışveriş poşetlerinin kullanımı Adalar Belediye Meclisi’nde alınan bir kararla yasaklandı.

Adalar Belediyesi 2011 yılında kese kağıdı, bez torba, file gibi ürünlerin kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde karar almıştı. Geçiş döneminin ardından Adalar Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla, 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Adalar’da naylon alışveriş poşetleri yerine, kese kağıdı, bez torba, file gibi ürünler kullanılacak.

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK), Adalar Kent Konseyi, Adalar Vakfı, Deep Dream Dalış Merkezi, Arka Güverte, Heybeliada Gönüllüleri Derneği, Ada Gönüllüleri’nin talebiyle hayata geçecek kararı değerlendiren ADYSK Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, "İlerleyen zamanlarda dilerim ki çocuklarımızdan başlayarak tüm Adalıların katı atık ayrıştırma (kağıt,cam,plastik) kutularını da kullanarak doğamıza, çevremize ve denizimize el birliği ile sahip çıkacaklar. Tüm ada haklının bu konuya göstereceği hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri olan naylon poşetler petrol kaynaklarından yapıldığı için küresel ısınmada önemli rol oynuyor. Bu maddelerin toprağa, suya karışmasıyla besin zincirini kirlendiği gibi, denizleri kirleten naylon poşetler nesli tehlike altında olan türlerin de yok olmasına neden oluyor. Yılda 500 milyar adet üretildiği tahmin edilen naylon poşetlerin kalınlığına göre doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor.

Doğada uzun yıllar kalan çözünmeyen ürünler arasında yer alan cam şişe 4 bin yıl, pet Şişe 400 yıl, sakız 5 yıl, sigara izmariti 1 yıl gibi sürelerde çözündüğü tahmin edilirken, doğada çözünmesi daha hızlı olan gazete kağıdının 3 ay, elma çöpünün ise 2 ay gibi sürelerde çözündüğü biliniyor.