'Adalarda güvenlik zaafiyeti var'

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, özellikle hafta sonları on binlerce kişinin Adalar’a geldiğini ve gelen kişilerin farklı iskelelerden giriş yapmaları sonucu, büyük bir güvenlik zafiyeti oluştuğunu savundu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, sorunlarının çözümü için konu ile ilgileneceğini söyledi.

“Giriş ücretli olsun” önerisiyle gündeme gelen Adalar'da güvenlik ve asayiş sıkıntısının çözümü için bir platform oluşturuldu. Platform adına CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Çetinkaya ile Türkiye Hahambaşılığı Danışmanı Yaşar Bildirci’den oluşan heyet, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü.

Heyet adına konuşan Doğan, özellikle hafta sonları on binlerce kişinin Adalar’a geldiğini ve gelen kişilerin eskiden olduğu gibi tek iskeleden değil farklı iskelelerden giriş yaptığını, bunun da büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu savundu.

Vatandaşların Adalar’ı ziyaret etme hakkının kısıtlanamayacağını ancak özellikle polis sayısının yetersiz olmasından kaynaklı sorunlar yaşandığını belirten Doğan, ulaşım imkânlarının da sınırlı olmasından dolayı çok sayıda kişinin geceleri cami avlularında ve sokaklarda sabahladığını söyledi.

Doğan, alkollü ve kontrolsüz kişilerin yarattığı güvenlik zafiyetinin yanı sıra gençler arasında uyuşturucu satışı ve kullanımının arttığını öne sürdü.

Sosyolojik yapı tehdit altında

Hırsızlık olaylarında yaşanan artışa da dikkat çeken Doğan şöyle dedi:

“Tüm bu yaşananlardan dolayı çok sayıda şikâyet alıyoruz. Adalar, burada yaşayan insanların çocuklarıyla birlikte güven içinde yaz aylarını geçirdikleri bir yer konumundan hızla uzaklaşıyor. İnsanlar özellikle çocuklarının güvenliğinden endişeli. Bunun için yıllardır Adalar’da yaşayanlar artık alternatif yazlık arayışına giriştiler. Türkiye’nin bir zenginliği olarak gördüğümüz Adalar’ın sosyolojik yapısı büyük tehdit altında. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Şahin de Adalar’daki güvenlik sıkıntısından haberdar olduğunu, güvenlik güçlerinin sayısı konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Konuyla ilgileneceği sözünü veren Şahin, belediyenin hizmet alanına giren kontrolsüz elektrikli bisiklet kullanımı, çevre sağlığı gibi sıkıntılardan da haberdar olduğunu dile getirdi.

Çok eski dönemlerden beri yerleşimin olduğu Prenses Adaları, İstanbul’a en yakın tatil bölgesi. Yaklaşık 20 bin nüfus barındırıyor. Yaz aylarında 100 bine çıkan nüfus, günübirlik ziyaretçilerin de gelmesiyle birlikte 150 bini buluyor.

Adalar’daki güvenlik sıkıntısı son olarak bir grup Adalar sakininin internette başlattığı “Adalar’a giriş ücretli olsun” önerisiyle gündeme gelmişti.