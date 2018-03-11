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Adalar hariç diğer vapur seferleri normale döndü

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA) YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı

11 Mart 2018 16:53

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor. 

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