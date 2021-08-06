Adalar'da yangın tedbirleri artırıldı; mesire yerleri ve tabiat parklarında piknik yapmak yasaklandı

Adalar'da orman yangınlarının önlenmesi için yeni kararlar alındı. Tabiat parkları ve mesire yerlerinde piknik yapmak ay sonuna kadar yasaklandı.

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Adalar Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun, mevsimsel sıcaklıklardaki artışlar ve buna bağlı olarak oluşabilecek orman yangını riskini azaltmak amacıyla, İstanbul Valiliğince alınan 30 Temmuz 2021 tarih ve 2021 sayılı "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması" hakkındaki karara ilave kararlar eklediği belirtildi.

Buna göre, düzenli tarifeli seferler dışında, Adalara yönelik "günübirlik turistik gezi" yapan deniz araçlarının Adalar'daki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-8, 14-15 ve 30 Ağustos'ta izin verilmeyeceği, denetimlerin iskele amirliği ve zabıta ekiplerince yapılacağı belirtildi.

Tabiat parkları ve mesire yerlerinde piknik yapmak yasaklandı

Adalar'daki tabiat parkları ve mesire yerlerinin orman içerisinde ve bitişiğinde olması nedeniyle, mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasının, uyarı ve ikaz levhalarının konulmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalar içerisinde elektrikli araçlarla yapılan toplu ulaşım seferlerinin, ormanlık alanlarda kontrollü, durmaksızın, inme ve binmeye izin verilmeksizin yapılmasına, plaj ve mesire yerlerine ulaşımın sadece deniz ulaşım araçları ile yapılmasına, plaj ve mesire yerlerinden ormana çıkış yollarının ve çevresinin ilgili işletmeler ve orman teşkilatınca ilave tedbirler alınarak kontrol altında tutularak denetlenmesine, iskelelerde, orman yangınlarına sebebiyet verecek maddelere yönelik olarak güvenlik güçlerince ve zabıta birimlerince düzenli denetim yapılmasına, ormana giriş yollarında ve orman içerisinde emniyet, zabıta (İBB ve Adalar), orman işletme teşkilatı, itfaiye personeli ve gönüllü vatandaşlar ile düzenli kontrol ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi tarafından deniz araçlarıyla Adalar çevresinde denetim faaliyeti yürütülmesine, Adalara lojistik ve yük taşıyan deniz araçlarının, yanıcı, parlayıcı ve risk oluşturan maddeler yönünden zabıta ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları marifetiyle denetlenmesine, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca adli-idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Söz konusu hükümlerin 4-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanacağı kaydedildi. (AA)