Adalar'da elektrikli taşıt kullanımına yeni düzenleme; ikamet etmeyen elektrikli araç süremeyecek

Adalar'da ilçesi sınırları içerisinde motorsuz/elektrikli taşıt kullanımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin getirdiği "Adalar İlçesi Ulaşım ve Lojistik Yönergesi" ile düzenlendi. Yönergeyle birlikte, Bireysel Elektrikli Sürücü Belgesi olmayan vatandaşlar elektrikli araç süremeyecek



İBB'nin geçtiğimiz UKOME toplantısında teklif ettiği, "Adalar İlçesi Ulaşım ve Lojistik Yönergesi" kabul edilerek karara bağlandı. Alınan kararlar doğrultusunda; toplu taşıma, deniz ulaşımı, bireysel ulaşım ve yük taşımacılığına yeni düzenlemeler geldi. Düzenlemeyle birlikte Adalar içinde toplu ulaşım yüzde 100 elektrikli araçlarla sağlanacak, tüm toplu taşıma araçları İstanbul geneli ücret toplama entegrasyonuna ve İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'ne bağlı olacak.

Çevre ilçelerden sağlanan deniz ulaşımı ise; güzergah bazlı (vapur ve tekne), talep bazlı (deniz taksi) ve turistik bazlı olmak üzere 3 sınıfta yürütülecek. Tüm deniz ulaşımı araçları ile çalışanları meri mevzuattaki şartlara uygun olacak. Adalar'a yapılacak seferlerde güzergâh, araç tipi, araç sayısı ve ücretlendirme UKOME tarafından belirlenecek. Tüm deniz taşımacılığı yapan araçlar İBB Toplu Ulaşım ve Yönetim Merkezi'ne dahil olacak. Deniz taksiler ise UKOME tarafından çıkartılan, Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi kapsamında çalışabilecek.

Adalar'da ikamet etmeyen elektrikli araç süremeyecek

Yönergeyle birlikte, Bireysel Elektrikli Sürücü Belgesi olmayan vatandaşlar elektrikli araç süremeyecek. Elektrikli araç sürecek kişilerde aranan şartlar ise; sadece Adalar'da ikamet ediyor olması, 66 yaşından büyük olmaması ve uygun sürücü belgesine sahip olması. Bireysel Elektrikli Sürücü Belgesi'nin geçerlilik süreci 1 yıl olacak ve her yıl ocak ayında yenilenmek zorunlu olacak. Bireysel elektrikli araçların yayalaştırılmış yollarda kullanımı da yasaklar arasında olacak. Yönerge kapsamında denetimleri, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı denetim birimleri ve zabıta yapacak. (DHA)