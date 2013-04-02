Adalar-Bostancı gezi teknesinde yangın

Adalar-Bostancı arası sefer yapan 'Sabret' adlı gezi teknesinde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bostancı İskelesi'ne yanaşan tekneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan tur teknesindeki yolcular tahliye edilirken, can kaybı olmadığı öğrenildi.

Adalar-Bostancı seferini yapan tur teknesinden kurtarılarak Bostancı İskelesi'ne çıkarılan yolcular tepkiliydi.

Sahil güvenlik veya resmi bir geminin gelmemesine tepki gösteren yolcular, küçük motorların kendilerini kurtardığını aktardı.