T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Adalar Biziz' müzikali Büyükada'da sahnelenecek

'Bir ada müzikali' alt başlığı ile duyurulan müzikal, 82 dakika sürüyor

25 Eylül 2013 19:57

Adalar Biziz müzikali 29 Eylül pazar günü saat 19:30'da Büyükada Çelik Gülersoy Sanat Merkezi - Adaevi ön bahçede oynanacak. "Bir ada müzikali" alt başlığı ile duyurulan müzikal, 82 dakika sürüyor.

Adalar Belediyesi'nden müzikal ile ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:


Sadece Ada Müzikali de değil...
Daha da fazlası...
82 dk uzunluğundaki filmin ilk gösterimleri 28 Eylül Cumartesi saat 19.30'da Burgaz Cennet Bahçesi'nde;
29 Eylül Pazar saat 19.30'da da Büyükada Çelik Gülersoy Sanat Merkezi - Adaevi ön bahçede yapılacak.
Filmin oyuncuları, müzisyenleri, yönetmen ve çalışanlarıyla birlikte şenlikli bir ada akşamında birlikte olmak dileğiyle.

ETİKETLER

adalar bizizbir ada müzikalibüyükada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24