'Adalar Biziz' müzikali Büyükada'da sahnelenecek

Adalar Biziz müzikali 29 Eylül pazar günü saat 19:30'da Büyükada Çelik Gülersoy Sanat Merkezi - Adaevi ön bahçede oynanacak. "Bir ada müzikali" alt başlığı ile duyurulan müzikal, 82 dakika sürüyor.

Adalar Belediyesi'nden müzikal ile ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:



Sadece Ada Müzikali de değil...

Daha da fazlası...

82 dk uzunluğundaki filmin ilk gösterimleri 28 Eylül Cumartesi saat 19.30'da Burgaz Cennet Bahçesi'nde;

29 Eylül Pazar saat 19.30'da da Büyükada Çelik Gülersoy Sanat Merkezi - Adaevi ön bahçede yapılacak.

Filmin oyuncuları, müzisyenleri, yönetmen ve çalışanlarıyla birlikte şenlikli bir ada akşamında birlikte olmak dileğiyle.