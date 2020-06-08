Adalar Belediyesi'nin binasına pompalı tüfekle saldıran şüpheli tutuklandı

Adalar Belediyesinin binası önünde pompalı tüfekle 7 el ateş eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, pompalı silahla belediye binasına doğru ateş açtı. 7 el ateş edilen olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanan şüpheli tutuklanarak Maltepe Cezaevine sevk edildi.

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Tutuklanan M.Ş. ifadesinde şunları söyledi:

"Vakıflardan bir yer kiralamıştım, aldığım yerde sadece bahçe vardır, buranın dışında bir yerde de evim vardır. Vakıflardan aldığım yeri hobi bahçesi yapacaktım, 2 sene önce su ve elektriğimi bağlattım, çevreden beni çok şikayet ettiler, bahçe dışında herhangi bir konut inşaa etmedim, elektriği suyu belediye kesti, 50 sefer belediyeye suyumu tekrar bağlamaları için müracaat ettim. Müracaatlarım reddedildi, olayın olduğu akşamı rakı içtim, evde hanımın üzerine kayıtlı bir av tüfeği vardı, av tüfeğini aldığımda hanımın haberi yoktu. Belediye binasına sabah saatlerinde bu silahla gittim. Zaten boş olduğunu bildiğim belediye binasının üst katlarına doğru, alkolün de vermiş olduğu etki ile ateş ettim. Yaklaşık 8-10 el boş olan üst katlara doğru ateş ettim. Sonra silah tutukluk yaptı. Bu esnada içerde bulunan güvenlik görevlileri dışarıya çıktı. Kendilerine herhangi bir zorluk çıkartmadan silahımla beraber teslim oldum. Güvenlik görevlileri bana herhangi bir şekilde ateş etmediler. Silah kullanmadılar. Sadece teslim olmam amacıyla bana doğru doğrulttular. Bana herhangi bir zarar vermediler. Darp etmediler. Ben kendim rızam ile silahla beraber teslim oldum. Daha sonrada polis ekipleri ile polis merkezine geçtik. Yaşanan bu olayda benim amacım kimsenin malına ve canına zarar vermek değildi. Asla böyle bir kastım yoktu. Ancak Belediye görevlileri tarafından şahsıma kasten yapılmış olan bu hak engelini başka türlü aşabilecek bir insanım” dediği öğrenildi"

Adalar Belediyesi'den "su kesintisi" iddiasına ilişkin açıklama

Adalar Belediyesi'de şüphelinin, "elektriği ve suyu kestiler" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Belediye, şüpheli tarafından kaçak yapıya bağlanan elektrik ile suyun kesildiğini aktardı. Belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Bu sabah saat 06.00 sıralarında Belediye binamıza pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Binamızın camlarının kırıldığı saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Güvenlik görevlilerimizin haber vermesi üzerine Belediyemize gelen Emniyet Ekipleri, şahsı gözaltına alırken olay yerinde de inceleme başlatıldı.